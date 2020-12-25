В России появился новый вид мошенничества - подделка голоса

25 декабря. FINMARKET.RU - В России набирает обороты новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии иподделки голоса. О такой тенденции "Известиям" рассказали в компаниях в области информационной безопасности.

В число новшеств мошенников при использовании социальной инженерии вошли звонки якобы из правоохранительных органов. "Сотрудник службы безопасности банка" говорит абоненту, что тесно сотрудничает с полицией, и предупреждает о звонке из органов в ближайшее время. Вызов действительно происходит, но с подменного номера (он определяется как настоящий). О таком зафиксированном мошенничестве рассказал начальник отдела информационной безопасности "СёрчИнформ" Алексей Дрозд со ссылкой на данные МВД.

Среди новых приемов мошенников - использование технологий deepfake, приводят пример в "СёрчИнформе". Несколько лет назад правдоподобную подделку голоса в режиме реального времени можно было назвать научной фантастикой, а сейчас это работоспособная технология, сказали специалисты. Она становится дешевле, и ее массовое применение - вопрос времени. Есть уже первый случай мошенничества, когда бизнесмену позвонил его якобы коллега и попросил оплатить счет.

В 2021 году эксперты ожидают роста числа преступлений с использованием социальной инженерии до 30%. Получат распространение и фейковые рассылки о госкомпенсациях, штрафах, вакцинах, а также обман граждан с появлением цифрового рубля, предполагают они.

Пик звонков якобы из банков пока не пройден, полагает Дрозд. Клиенты финансовых организаций по-прежнему составляют для мошенников главный интерес, а жертв, которые могут купиться на их уловки, достаточно. Более того, мошенники будут чаще бить "точечно" - например, уже клиентов менее крупных банков, потому что жертвы еще не привыкли получать звонки от "служб безопасности" этих организаций. "Топливом" для таких атак будут служить данные пробивов и сливы информации из самих кредитных организаций, говорит он.