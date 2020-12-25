Титов: 2021 год для бизнеса будет непростой

25 декабря. FINMARKET.RU - Бизнес-омбудсмен Бориссчитает, что пандемия заставила государство заметить предпринимателей и простимулировала грязные методы конкурентной борьбы. Как сказал Титов в интервью "Ведомостям" , пандемия обострила всемалого и среднего бизнеса: на фоне снижающихся доходов потребителей и спроса платежи по кредитам, штрафы проверяющих и налоги сразу стали чрезмерными.

Компаниям предоставили льготные кредиты, был введен мораторий на проверки, а также снижены или отсрочены налоги, но это на время. Если государство свернет эти меры, большинство малых предприятий уже в начале 2021 г. вынуждены будут закрыться, не исключает бизнес-омбудсмен.

В определенном смысле пандемия пошла бизнесу на пользу, отметил Титов. В частности, чиновники поняли, что бизнес - это поставщик рабочих мест и что, несмотря на невысокую долю в ВВП, малый и средний бизнес трудоустраивает большое число людей, снижая таким образом социальную напряженность. Кроме того, стало очевидно, что административный и фискальный гнет не дает бизнесу развиваться. И в результате принятых правительством мер (субсидии, льготные кредиты, моратории на проверки, освобождение от налогов за 2-й квартал, снижение страхвзносов) количество проверок компаний снизилось в этом году примерно вдвое.

"А в ответ на снижение страховых взносов бизнес стал показывать новые, более высокие зарплаты - раньше, видимо, они были в тени", - заметил Титов.

Отвечая на вопрос о том, какая доля малого бизнеса сегодня в тени, а какая работает официально, бизнес-омбудсмен сообщил, что по имеющимся данным, в малом бизнесе официально заняты 19 млн человек, а 9 млн все еще прячутся от государства.

По словам Титова, сейчас малый и средний бизнес чувствует себя напряженно, "удар по спросу нанесен несомненный и очень значимый". Сейчас для бизнеса наступает время исполнять отложенные обязательства, а условия работы более благоприятными не стали.

Бизнес-омбудсмен также сообщил, что правительство прислушалось к просьбе продлить меры поддержки бизнеса, которые были предоставлены во время первой волны пандемии, однако не приняты ключевые решения, которые необходимы.

"Например, о продлении субсидий на зарплату для предприятий, которые простаивали после июня по решению региональных властей. Или о смягчении условий льготных кредитов: бизнес предлагает проводить полное списание долга при сохранении занятости на уровне 80% и половину суммы кредита - при 70% (сейчас 90 и 80%). Также важной мерой было бы освобождение всего пострадавшего бизнеса от налогов за 2020 г. или полная амнистия дляпо налоговой задолженности, образовавшейся до 1 ноября 2020 г., и запрет на повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности компаний, выше уровня 2019 г.", - сказал Титов.

Как подчеркнул Титов, локдаунов быть не должно, но соблюдение безопасности необходимо. Нужно решить проблему с банкротствами - они должны быть нацелены на сохранение предприятий, а не на разрушение, считает бизнес-омбудсмен. "А в целом надо опять пересматривать подход к МСП в России. Думать о единой, понятной налоговой системе, используя опыт Европы, США, Китая", - сказал бизнес-омбудсмен.

Нужно менять политику в отношении льготных кредитов - делать специальные условия для приоритетных направлений, кластерных инициатив. Просто кредиты, да еще и с высокими залогами, не развивают бизнес в приоритетных направлениях - экономике простых вещей, высоких технологиях, промышленности. Должна работать, как положено, регуляторная гильотина, изменения законов о контроле и надзоре. На практике должен использоваться риск-ориентированный подход, вместо постоянных проверок должны использоваться другие формы контроля, а лучше вообще наложить максимально возможный мораторий на проверки навсегда. Наконец, надо внедрять практику настоящего проектного финансирования, когда банки берут на себя гораздо большую степень риска по кредитуемым или финансируемым проектам.

Титов рассказал с какими проблемами к нему обращались предприниматели. По его словам, подавляющее большинство дел - это попытка рейдерских захватов конкурентами. "В сложной экономической ситуации, когда денег становится меньше, желание отобрать бизнес, убрать конкурентов резко возрастает. Так что год (2021) будет непростой", - заявил бизнес-омбудсмен.