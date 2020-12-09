Получить налоговые вычеты станет проще

9 декабря. FINMARKET.RU - Минфин предложил автоматизировать получение гражданами налоговых вычетов из НДФЛ с 2021 года. Соответствующий законопроект Минфина рассмотрела 7 декабря правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет "Российская газета"

Налоговый вычет - сумма, которую можно вычесть из дохода при расчете НДФЛ. На него могут претендовать все налоговые резиденты России (живут в стране минимум 183 дня в году, получают официальную зарплату и платят НДФЛ 13%).делятся на пять групп - стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные. Право на них требует документального подтверждения и налоговой декларации. Минфин предлагает радикально упростить этот процесс для двух типов вычетов.

Первый тип вычета, получение которого Минфин предлагает упростить, - вычет на покупку жилья и по процентам по ипотеке. Его можно получить один раз. При этом есть лимиты на расходы, с которых будет исчисляться вычет. Для строительства и покупки жилья - это 2 млн рублей, для погашения процентов по ипотеке - 3 млн рублей. Таким образом, в первом случае можно вернуть до 260 тысяч рублей, во втором - до 390 тысяч рублей.

Второй вычет - при внесении денег на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). . Он предоставляется один раз в год и составляет максимум 52 тысячи рублей (для этого ИИС надо пополнить на 400 тысяч рублей).

В случае принятия законопроекта для получения указанных вычетов достаточно будет подать заявление в электронном формате через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) (сведения о праве на вычет налоговикам предоставят банки и брокеры).

"Остальную информацию, необходимую для оформления вычета, налоговые органы смогут обрабатывать автоматически, без участия граждан (при условии, что ранее налогоплательщики уже сообщали данные о себе налоговым органам или банкам, участвующим в информационном обмене с налоговой службой). Кроме того, принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов). Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь все перейдет в онлайн-режим", - рассказали "РГ" в пресс-службе Минфина.