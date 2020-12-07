Процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ упростят

7 декабря. FINMARKET.RU - В России могут упростить процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ для граждан. Это предполагает проект изменений в Налоговый кодекс, который сегодня рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут "Известия" . Проект федерального закона Минфин подготовил в конце сентября. Документом предлагается упростить порядок и сократить сроки получения налоговых вычетов, а также автоматизировать соответствующие процессы администрирования. Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом.

Сейчас, чтобы получить деньги от государства, необходимо подавать в налоговые органы декларации по НДФЛ и подтверждающие документы. Однако если проект будет принят, гражданину потребуется лишь оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свое право на выплаты. Эта ответственность возлагается на автоматизированную систему обработки, которая будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников - например, от участников рынка ценных бумаг, отвечающих установленным требованиям. В финансовом ведомстве уверены, что инициатива пойдет на пользу не только населению.

"Кроме того, принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов). Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь всё перейдет в онлайн-режим. Изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса", - сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина.

Инициатива действительно может облегчить жизнь россиян, считает руководитель комитета "Опоры России" по экономике Алексей Каневский. Он также отметил, что цифровые изменения зачастую влекут за собой неразбериху - особенно в первое время, когда работа еще не налажена должным образом.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов сообщил, что из-за недоверия и отсутствия юридической грамотности около половины россиян не пользуются правом на получение налогового вычета. Многие решают не тратить деньги на консультации и просто закрывают на эту возможность глаза. Если предлагаемая система начнет работать, желающих вернуть причитающееся будет в разы больше.