.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЦБ РФ может рассмотреть прямые количественные ограничения для определенного вида кредитной активности
Спрос на ипотеку на фоне льготной программы кредитования начинает приобретать черты ажиотажного - Набиуллина
08 декабря 2020 года 09:46
В борьбе с отмыванием доходов появятся новые подходы
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры в области борьбы с отмыванием доходов, сообщает "Российская газета". В этом году, согласно данным правоохранительных органов, в стране за девять месяцев было выявлено 765 фактов легализации доходов, полученных преступным путем. В том числе 744 - по статье 174.1 УК РФ - об отмывании денег или имущества, приобретенных в результате совершения преступления. При этом сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам сократилась более чем на 20 процентов. В то же время количество выявленных за девять месяцев 2020 года "фирм-однодневок" среди общего числа регистрируемых в России юридических лиц снизилось почти на 84 процента. Сократился и общий объем обналичивания на 22 процента, в том числе сомнительного - на 33 процента. Вместе с тем, как отметили на заседании комиссии эксперты Совбеза, в настоящее время имеется ряд нерешенных проблем, оказывающих негативное влияние на эффективность борьбы с отмыванием доходов. В частности, как сообщили "РГ" в аппарате Совбеза, подготовлены рекомендации правоохранительным органам, предусматривающие внесение коррективов в деятельность органов предварительного следствия и дознания при расследовании уголовных дел, связанных с использованием в противоправных целях цифровой валюты и других виртуальных активов. Предусмотрены меры по дальнейшему расширению взаимодействия ФТС России с таможенными службами государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, по пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Отмечена необходимость совершенствования уголовного законодательства в части уточнения состава преступлений, связанных с легализацией преступного дохода. Кроме того, эксперты Совбеза выработали комплекс мер, направленных на совершенствование информационного взаимодействия заинтересованных федеральных государственных органов в рамках реализации задач по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.