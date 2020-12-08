В борьбе с отмыванием доходов появятся новые подходы

8 декабря. FINMARKET.RU - Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры в области борьбы с отмыванием доходов, сообщает "Российская газета".

В этом году, согласно данным правоохранительных органов, в стране за девять месяцев было выявлено 765 фактов легализации доходов, полученных преступным путем. В том числе 744 - по статье 174.1 УК- об отмывании денег или имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

При этом сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам сократилась более чем на 20 процентов. В то же время количество выявленных за девять месяцев 2020 года "фирм-однодневок" среди общего числа регистрируемых в России юридических лиц снизилось почти на 84 процента. Сократился и общий объем обналичивания на 22 процента, в том числе сомнительного - на 33 процента. Вместе с тем, как отметили на заседании комиссии эксперты Совбеза, в настоящее время имеется ряд нерешенных проблем, оказывающих негативное влияние на эффективность борьбы с отмыванием доходов.

В частности, как сообщили "РГ" в аппарате Совбеза, подготовлены рекомендации правоохранительным органам, предусматривающие внесение коррективов в деятельность органов предварительного следствия и дознания при расследовании уголовных дел, связанных с использованием в противоправных целях цифровой валюты и других виртуальных активов. Предусмотрены меры по дальнейшему расширению взаимодействия ФТС России с таможенными службами государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, по пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

Отмечена необходимость совершенствования уголовного законодательства в части уточнения состава преступлений, связанных с легализацией преступного дохода. Кроме того, эксперты Совбеза выработали комплекс мер, направленных на совершенствование информационного взаимодействия заинтересованных федеральных государственных органов в рамках реализации задач по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.