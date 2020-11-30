Права и обязанности самозанятых пропишут в законе

30 ноября. FINMARKET.RU - У самозанятых может появиться трудовой стаж, право на гарантированную пенсию и оплачиваемый больничный. До конца года фракция "Единая Россия" подготовит первый вариант законопроекта о самозанятых. Это "Российской газете" подтвердил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

В России сложилась парадоксальная ситуация - число самозанятых растет, но главным для них являетсяо специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход". "По сути самозанятость - это сегодня вопрос прежде всего налоговой политики, но не политики в социально-трудовой сфере. Для восполнения этого пробела и нужен закон", - считает профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина.

А доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты"Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец отмечает, что появившиеся официальные(те, кто заявил о себе и перешел на специальный налоговый режим) имеют пока единственное право - быть честным гражданином и платить налоги. Все социальные гарантии для них отсутствуют.

В федеральном законе о самозанятости необходимо определить понятие самозанятости,и гарантии самозанятых, вопрос их защиты от безработицы, господдержки развития самозанятости. "В какой-то части это будет рамочный закон, содержащий отсылки, к другим подзаконным актам, которыми должны регулироваться, например, пособия по безработице для самозанятых в случае потери дохода. Важно, чтобы этим законом было удобно руководствоваться самому самозанятому", - считает Локтюхина.

Один из самых важных для самозанятых - вопрос пенсионного обеспечения. "По оценкам экспертов, средний возраст самозанятых 30-40 лет. Надо уже сейчас мониторить ситуацию с добровольным пенсионным страхованием самозанятых", - полагает она. Также сейчас к самозанятым не применимо понятие "стаж", то есть официально трудовой стаж, даже если самозанятые использовали свои профессиональные навыки, учитываться не будет, добавляет доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

По ее словам, самозанятые как заявители не значатся в техрегламентах Таможенного союза, поэтому назрела необходимость согласовать российские законы и техрегламенты союза.

Как считает кандидат экономических наук Игорь Строганов, было бы удобно совместить режим ИП и самозанятости. Это позволило бы платить налоги за все виды деятельности тем, кто в течение рабочего дня трудится на малом предприятии, а вечером оказывает репетиторские услуги.