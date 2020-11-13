Граждане стали меньше жаловаться на обман в банках

13 ноября. FINMARKET.RU - Уровень мисселинга - продаж одного продукта под видом другого - существенно снизился за последний год. В феврале-сентябре этого года жалоб на мисселинг было почти на треть меньше, чем в таком же периоде 2019 года, сообщили "Известиям" в ЦБ и пояснили, что отдельный учет претензий на недобросовестные продажи финуслуг ведется только с февраля прошлого года. Всего с начала 2020 года получено 2,1 тыс. жалоб на мисселинг, что составляет 1% от общего количества поступивших в ЦБ за девять месяцев обращений (212,8 тыс.), добавили в пресс-службе.

На долю кредитных учреждений приходится 53,6% претензий из общего числа жалоб на мисселинг, страховых компаний - 37,3%, профессиональных участников рынка ценных бумаг - 6,3%, следует из отчета ЦБ по работе с обращениями населения по итогам девяти месяцев нынешнего года. Остальныеприходятся на управляющие компании и НПФ.

За последний год граждане стали меньше жаловаться на недобросовестные продажи финансовых услуг банками (62,3% - в 2019 году), но больше - на работу страховых компаний и брокеров.

Первенство по претензиям в линейке популярных продуктов, навязываемых финансовыми институтами своим клиентам, остается за инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ) (55,6%), как и год назад (44,4%). Вторую строчку заняло накопительное страхование жизни (НСЖ) (16,2%) вместо векселей (15,2%). На третьем месте услуги доверительного управления, которые еще год назад не входили в топ-3.

Основной проблемой, судя по претензиям к банкам, остается продажа полисов ИСЖ вместо вклада, признали в регуляторе. Там добавили, что не первый год фиксируют введение потребителей в заблуждение и навязывание им другого продукта в отдельных финансовых организациях. Например, вместо депозита гражданину предлагают инвестиционное или накопительное страхование жизни, но не объясняют, что в отличие от вклада деньги не застрахованы государством, а доходность и его размер не гарантированы. На фоне снижения ставок по вкладам подобные предложения становятся привлекательными для многих граждан, которые ищут новые инструменты для инвестирования, отметили в Центробанке.

Снижение количества жалоб на мисселинг в регуляторе связывают с проведением контрольных мероприятий, появлением рекомендаций к внедрению паспортов финансовых продуктов в банках, сферах страхования, ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов, а также законодательными инициативами. Кроме того, сокращению количества подобных обращений во 2-м квартале поспособствовала пандемия. Так как чаще всего введение потребителя в заблуждение происходит при посещении офиса и личном контакте с сотрудником финансовой организации, резюмировали в пресс-службе ЦБ.