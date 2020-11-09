Россияне активно наращивают вклады в ИИС, золото и облигации

9 ноября. FINMARKET.RU - В банкахотмечают непрерывный рост спроса на инвестиционные продукты. Россияне продолжают охотно вкладывать деньги в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), золото и ценные бумаги, выяснили "Известия" по итогам опроса топ-30 кредитных учреждений.

Как отмечают в кредитных организациях, рост спроса на инвестиционные продукты усилили низкая доходность по вкладам вследствие уменьшения ключевой ставки ЦБ, усиление неопределенности на рынке, а также плановые закрытия клиентами депозитов. В большинстве случаев россияне предпочитают ИИС, золото, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и ценные бумаги.

Большая часть вложений всгенерирована "старыми" клиентами, но свою лепту вносят и новые, подчеркивают в банках.

Пандемия COVID-19 опосредованно стала причиной смены сберегательно-инвестиционной модели россиян, считает председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. По его словам, резкое падение экономики на фоне карантина заставило ЦБ снизить ключевую ставку с 6% до 4,25% годовых. Это повлекло за собой синхронное падение процентов по вкладам в топ-10 банках до исторического минимума 4,33% годовых.

В России число частных инвесторов уже превышает 7 млн, а в 2021 году может достигнуть 10 млн, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Он подчеркнул: российский рынок акций предлагает хорошие альтернативы депозитам. Сейчас капитализация отечественного рынка находится на уровне $550-600 млрд и есть потенциал для его дальнейшего роста. Пока физлица владеют не столь большой долей акций, но она постепенно увеличивается, добавил эксперт.

Постепенно часть накоплений граждан, аккумулированных в банках, уйдет на фондовый рынок, который не только дает возможность заработать "здесь и сейчас", но и обеспечивает их накопления защитой в будущем, уверен Кочетков.

29 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что вряд ли в ближайшее время фондовый рынок начнет превалировать над банковским, который занимает большую долю. По данным регулятора, средства физлиц на брокерских счетах с начала года выросли на 14,5%. Глава ЦБ отметила: потенциал по притоку еще не исчерпан, так как доля граждан, которые имеют такие счета, равна 4,6%, а в других странах, например в Китае, он вдвое больше.