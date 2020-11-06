ЦБ предлагает концепцию нового вида ИИС

6 ноября. FINMARKET.RU - Банк России обсуждает с участниками рынка концепцию нового вида индивидуального инвестиционного счета - образовательного (ИИС-О), который предполагает накопление и инвестирование средств на образование ребенка и дает налоговую льготу в виде освобождения инвестиционного дохода от НДФЛ, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо регулятора.

В настоящее время существует два типа. Первый дает налоговый вычет в 13% с инвестиций до 400 тыс. руб. в год. Второй тип ИИС предполагает освобождение от налога инвестиционного дохода с суммы инвестиций до 1 млн руб. в год. Снять деньги со счета без потери налоговых льгот можно не ранее чем через 3 года. Иметь можно только один ИИС. Обсуждается возможность введения ИИС третьего типа - сроком более 10 лет, с налоговым вычетом на взносы не более 6% дохода гражданина и освобождением от НДФЛ по инвестдоходу по окончании его срока при использовании накопленных средств на определенные цели.

Новый счет сохраняет основные свойства уже существующих ИСС, дополняя их новыми особенностями. В частности, он дает освобождение от НДФЛ инвестиционного дохода от вложения в ценные бумаги. Помимо этого его можно открывать параллельно ИИС первого или второго типа. Вместе с тем средства образовательного ИИС, согласно концепции Банка России, могут принадлежать и ребенку, то есть их нельзя будет изъять, например, по долгам родителя. Использовать эти деньги также предполагается лишь на образование (среднее, высшее или дополнительное), а также на оплату сопутствующих расходов (проживание, питание, проезд, стажировки). В концепции не указан минимальный срок инвестиций, но, по информации источника "Ъ" на фондовом рынке, наверняка он будет обозначен.

Согласно предложению регулятора, возможно досрочное изъятие средств с ИИС-О, но с уплатой штрафного налога - ставка НДФЛ увеличивается на 10%. Без штрафа досрочное изъятие возможно только при наличии особых жизненных обстоятельств (например, в случае тяжелой болезни или смерти бенефициара). Максимальный срок ИИС - достижение бенефициаром 30 лет, затем он становится ИИС второго типа. Вносы на счет могут совершать различные лица.