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09 октября 2020 года 10:05
Приставы перестанут путать должников с их тезками
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Владимир Гердо/ТАСС
9 октября. FINMARKET.RU - Минюст России подготовил законопроект, решающий проблему так называемых двойников: когда чужие долги взыскиваются с посторонних людей - полных тезок должников. И хотя служба судебных приставов оперативно реагирует и всегда исправляет ситуацию, система иногда дает сбой. Теперь Минюст предлагает положить конец путанице. Предполагается, что в судебных приказах должны будут указываться дата и место рождения взыскателя и должника, пишет "Российская газета". "В настоящее время порядка 50% исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержат однозначного уникального идентификатора должника, - рассказывают в Минюсте. - Судебному приставу-исполнителю приходится запрашивать сведения у налоговых органов, органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а также у других ведомств, обладающих соответствующей информацией". Как отмечают в министерстве, одной из причин возникновения ситуаций, связанных с ошибочной идентификацией должников по исполнительным производствам, является указание в исполнительных документах, выданных на основании судебных решений, ограниченного перечня идентификаторов. В Минюсте напоминают, что скоро должны вступить в силу поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые сводят к минимуму риски ошибочной идентификации должника. В исполнительных документах, направляемых судебным приставам, необходимо будет указывать один из уникальных идентификаторов должника: страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика и другие сведения, позволяющие идентифицировать человека. Разработанный министерством законопроект вносит поправки во все процессуальные кодексы: в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе обязательно должны быть указаны дата и место рождения истца (взыскателя) и ответчика (должника).
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Ключевые слова: Россия, должники, двойники, идентификация
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