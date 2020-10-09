Приставы перестанут путать должников с их тезками

9 октября. FINMARKET.RU - Минюст России подготовил законопроект, решающий проблему так называемых двойников: когда чужие долги взыскиваются с посторонних людей - полных тезок должников. И хотя служба судебных приставов оперативно реагирует и всегда исправляет ситуацию, система иногда дает сбой.

Теперь Минюст предлагает положить конец путанице. Предполагается, что в судебных приказах должны будут указываться дата и место рождения взыскателя и должника, пишет "Российская газета"

"В настоящее время порядка 50% исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержат однозначного уникального идентификатора должника, - рассказывают в Минюсте. - Судебному приставу-исполнителю приходится запрашивать сведения у налоговых органов, органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а также у других ведомств, обладающих соответствующей информацией".

Как отмечают в министерстве, одной из причин возникновения ситуаций, связанных с ошибочной идентификацией должников по исполнительным производствам, является указание в исполнительных документах, выданных на основании судебных решений, ограниченного перечня идентификаторов.

В Минюсте напоминают, что скоро должны вступить в силу поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые сводят к минимуму риски ошибочной идентификации должника.

В исполнительных документах, направляемых судебным приставам, необходимо будет указывать один из уникальных идентификаторов должника: страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика и другие сведения, позволяющие идентифицировать человека.

Разработанный министерством законопроект вносит поправки во все процессуальные кодексы: в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе обязательно должны быть указаны дата и место рождения истца (взыскателя) и ответчика (должника).