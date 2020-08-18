Списки невыездных доступны на портале госуслуг

18 августа. FINMARKET.RU - Проверить себя по спискам невыездных теперь можно через портал госуслуг, пишет "Российская газета"

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на 1 июля в списках невыездных значились 3,9 млн должников. Общая сумма долга у них составила 1,6 трлн руб. Гражданам, чтобы узнать, не возникнет ли у них проблем на погранпереходе, надо обращаться непосредственно в службу судебных приставов. Но в этом году вступил в силу закон, упрощающий гражданам процедуру общения с приставами. Запросить нужную информацию можно, в частности, через портал госуслуг. Ведомство утвердило соответствующий административный регламент. Воспользоваться новыми возможностями можно уже сейчас.

Как сообщил недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, на портале госуслуг запущен полноформатный сервис. В рамках нового сервиса граждане уже с 1 августа могут получить всю информацию о ходе исполнительного производства и любые документы в личном кабинете.

"Это фактически электронная копия исполнительного производства, - сказал глава ведомства. - Причина более 50% обращений граждан - отсутствие информации. Вот здесь мы полностью открываем информацию об исполнительном производстве, но с учетом, конечно, определенных ограничений по доступу и идентификации граждан".

Гражданин может воспользоваться и открытой базой данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов. Система покажет, заведено ли на человека исполнительное производство, сумму долга, куда обращаться. Однако других подробностей - какие приняты к человеку меры, не включен ли перед ним красный свет на границе и т.п. - в открытой системе нет. Для того, чтобы получить дополнительные данные, надо обращаться напрямую к приставам: либо лично, либо через портал госуслуг.