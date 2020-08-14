Невыездными могут стать почти 4 млн россиян

14 августа. FINMARKET.RU - Всё больше стран постепенно открывают свои границы для путешественников, однако почти 4 млн россиян смогут отдохнуть только дома: за рубеж их не выпустят из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам.

В числе невыездных на 1 июля числились 3,9 млн должников, что на 10,1% (363,3 тыс.) больше по сравнению с годом ранее, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Так, на 1 июля у приставов в работе было уже почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн - по кредитам, 2,6 млн - по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. - по алиментам.

Существенное влияние на рост числа должников оказали финансовые проблемы из-за эпидемии коронавируса, считает заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.

Как рассказал "Известиям" гендиректор Национальной службы взыскания Роман Волосников, в 1-м полугодии 2020 года, на большую часть которого пришлась пандемия коронавируса, доля должников, которые не платят из-за финансовых трудностей, составила 70%.

"При этом число убежденных неплательщиков (тех, кто не платит, не испытывая финансовых затруднений) в этом году по сравнению с прошлым снизилось в 2 раза. Сейчас они составляют 10% в общем сегменте. Такая мера, как невыезд за границу, оказывает воздействие именно на них. По нашим оценкам, более половины из этих граждан имеет возможность погасить долг", - отметил он.

Остальные 20% ссылаются на различные причины уклонения от выплат: кто-то не понял условия договора, не согласен с суммой задолженности, готов платить только через суд.

Если принимать в расчет, что потенциально невыездными считаются те, кто имеет просроченную задолженность от 30 тыс. рублей, а срок просрочки более трех месяцев, то в настоящее время таких должников может быть около 8 млн человек, заметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

По его словам, порядка 95% из них - это банковские заемщики, остальные задолжали микрофинансовым организациям (МФО). Всего на 1 июля в кредиторных организациях (банках и МФО) числились более 40 млн заемщиков. "Если около 8 млн из них -, то стать невыездным рискует каждый пятый-шестой", - рассказал "Известиям" глава ассоциации коллекторов.