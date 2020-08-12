.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
12 августа 2020 года 08:40
Россияне массово жалуются на банки из-за отказов в льготах по кредитам
|0
ZUMA/TACC
12 августа. FINMARKET.RU - Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса. И Центробанк регулярно выявляет нарушения и недобросовестные практики при предоставлении гражданам льготного периода по ссудам, рассказали "Известиям" в пресс-службе регулятора. Основные из них связаны с тем, что банки необоснованно отклоняют или вовсе не рассматривают требования заемщиков об установлении кредитных каникул по закону. Также сотрудники финансовых организаций некорректно или неполно рассказывают гражданам об условиях и порядке реструктуризации займов, требуют документы, которые по закону предоставлять не нужно. Проект ОНФ "За права заемщиков" направил письмо в ЦБ с просьбой проверить нарушения банков в предоставлении каникул по закону. В Народном фронте ссылаются на размещенные на специализированных порталах жалобы граждан, публикации в СМИ, а также на поступившие в консультационный центр ОНФ обращения. В частности, правозащитники указали, что граждане массово жалуются на неоднократные "потери заявок" об оформлении кредитных каникул, навязывание собственных программ рассрочки, условия которых значительно хуже предусмотренных законом, и отказы в их отмене. В результате заемщики теряют деньги из-за невозможности реализовать свое право на снижение платежей в условиях падения доходов, считают в общественной организации. Ранее ЦБ рекомендовал банкам фиксировать волю потребителей при обращении за льготным периодом в рамках кредитных каникул или за реструктуризацией по собственным программам. При этом финансовым организациям следует подробно раскрывать все существенные условия, особенности и различия предложений, напомнили в пресс-службе регулятора. Впрочем, информационные письма ЦБ зачастую игнорируются банками до опубликования обязательных к исполнению нормативных актов, сообщил "Известиям" пожелавший остаться неназванным собеседник из кредитной организации, входящей в топ-5 по размеру активов. Банки не обязаны отчитываться о количестве жалоб на потерянные заявления о предоставлении льготного периода и на другие нарушения, поэтому их зафиксированное регулятором число может быть незначительным, добавил он. Как заявили в пресс-службе ЦБ, по каждому случаю необоснованного отказа в предоставлении льготного периода по кредиту проводится надзорная работа, в том числе применяются меры воздействия. Банк России наказывает подконтрольные организации, если выявлены нарушения либо недобросовестные практики. "Известия" направили в крупные банки запрос о проверках ЦБ указанных нарушений. Но в банках отрицают проверки и нарушения.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.