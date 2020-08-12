Россияне массово жалуются на банки из-за отказов в льготах по кредитам

12 августа. FINMARKET.RU - Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса. И Центробанк регулярно выявляет нарушения и недобросовестные практики при предоставлении гражданам льготного периода по ссудам, рассказали "Известиям" в пресс-службе регулятора. Основные из них связаны с тем, что банки необоснованно отклоняют или вовсе не рассматривают требования заемщиков об установлении кредитных каникул по закону. Также сотрудники финансовых организаций некорректно или неполно рассказывают гражданам об условиях и порядке реструктуризации займов, требуют документы, которые по закону предоставлять не нужно.

Проект ОНФ "За права заемщиков" направил письмо вс просьбой проверить нарушения банков в предоставлении каникул по закону. В Народном фронте ссылаются на размещенные на специализированных порталахграждан, публикации в СМИ, а также на поступившие в консультационный центр ОНФ обращения.

В частности, правозащитники указали, что граждане массово жалуются на неоднократные "потери заявок" об оформлении кредитных каникул, навязывание собственных программ рассрочки, условия которых значительно хуже предусмотренных законом, и отказы в их отмене. В результате заемщики теряют деньги из-за невозможности реализовать свое право на снижение платежей в условиях падения доходов, считают в общественной организации.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам фиксировать волю потребителей при обращении за льготным периодом в рамках кредитных каникул или за реструктуризацией по собственным программам. При этом финансовым организациям следует подробно раскрывать все существенные условия, особенности и различия предложений, напомнили в пресс-службе регулятора.

Впрочем, информационные письма ЦБ зачастую игнорируются банками до опубликования обязательных к исполнению нормативных актов, сообщил "Известиям" пожелавший остаться неназванным собеседник из кредитной организации, входящей в топ-5 по размеру активов. Банки не обязаны отчитываться о количестве жалоб на потерянные заявления о предоставлении льготного периода и на другие нарушения, поэтому их зафиксированное регулятором число может быть незначительным, добавил он.

Как заявили в пресс-службе ЦБ, по каждому случаю необоснованного отказа в предоставлении льготного периода по кредиту проводится надзорная работа, в том числе применяются меры воздействия. Банк России наказывает подконтрольные организации, если выявлены нарушения либо недобросовестные практики.

"Известия" направили в крупные банки запрос о проверках ЦБ указанных нарушений. Но в банках отрицают проверки и нарушения.