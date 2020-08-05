Гектар в Арктике можно будет получить бесплатно

5 августа. FINMARKET.RU - На Русском Севере можно будет бесплатно получить гектар земли. Минвостокразвития уже подготовило законопроект по этому поводу. Планируется, что программа заработает летом следующего года. Однако параметры "арктического гектара" будут отличаться от "дальневосточного", рассказал "Российской газете" замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

По его словам, в первые 6 месяцев действия программы заявку смогут подать только местные жители, а по окончании этого срока такую возможность получат жители других регионов России.

"Здесь мы, конечно, учитывали, что все более и более популярным становится арктический туризм. Я уверен, в центральной части России найдутся предприниматели, которые воспользуются предоставленной возможностью для того, чтобы развивать в Арктике туристическую инфраструктуру. Подобные начинания необходимо всячески поддерживать и стимулировать", - сказал Крутиков.

Как сказал замминистра, в министерство неоднократно обращались регионы по поводу того, чтобы запустить в Арктике программу, как на Дальнем Востоке, для упрощения получения земли. Он добавил, что "в Арктике 90% населения - это горожане, живущие подчас не в самом качественном жилье". "И тогда мы решили, что надо дать им возможность брать землю в первую очередь для того, чтобы строить загородные дома", - сообщил Крутиков, заметив, что для жителей других регионов "арктический гектар" - это возможность получить участок земли в великолепных, потрясающе красивых местах", таких как Кольский полуостров, Архангельская область, север Карелии.

На вопрос, можно ли получить участок больше или, наоборот, меньше 1 га, Крутиков ответил, что речь идет о площади до одного гектара на одного человека. "Большая семья может взятьпо 5 и даже по 10 гектаров - по гектару на человека, включая детей", - пояснил он.

Крутиков также сообщил, что у людей обязательно будет возможность выбора участка. "В Арктике регионы сами определят территории, где будет раздаваться земля", так как регионы лучше знают, где земля будет пользоваться спросом. При этом территории для раздачи земли будут определены с учетом интересов коренных малочисленных народов (КМНС).

"В Арктике не будет буферных зон, и мы рассчитываем на то, что регионы выделят под программу территории, где базовая инфраструктура есть. В первую очередь вокруг городов", - сказал Крутиков.

Говоря об условиях получения земли, замминистра сообщил, что земля предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет. "За это время участок необходимо освоить: построить дом или организовать там бизнес. Если это условие выполнено, то по истечении пяти лет есть возможность получить его в собственность. За это платить не надо, но в дальнейшем возникает обязанность, как у собственника земли, платить земельный налог. Он привязан к кадастровой стоимости земли", - заявил он, заметив, что можно оформить земельный участок и в аренду.

На вопрос, будут ли на участников программы распространены меры по поддержке бизнеса в Арктике, Крутиков ответил: "Да, здесь нет никаких ограничений. Федеральные законы о поддержке предпринимательства в Арктике распространяются на всю Арктическую зону от Карелии и Мурманска до Чукотки. Поэтому, где бы гражданин ни взял участок, он сможет получить все льготы и преференции, предусмотренные этими законами".