Дальневосточный гектар в Забайкалье и Бурятии стал доступен всем россиянам

3 августа. FINMARKET.RU - С 1 августа взять бесплатно землю по программе "Дальневосточный гектар" в Забайкалье и Бурятии может любой россиянин, тогда как ранее она была доступна только жителям Дальневосточного федерального округа. Бурятия и Забайкалье вошли вв 2018 году. А программа у них начала действовать с 1 августа 2019 года, напоминает "Российская газета"

"Последние два месяца звонки по процедуре получения дальневосточного гектара стали поступать от жителей западной части России", - отмечает первый замминистра имущественных и земельных отношений Бурятии Марина Коротич. О том, что гектары востребованы не только у местных, говорит практика других дальневосточных регионов. За 4 года участниками программы стали более 83 тыс. человек, и среди них есть жители других федеральных округов.

Однако брать землю где вздумается, конечно, нельзя. Под запретом территории заповедников, нацпарков и защитные леса. Кроме того, в каждом регионе вводят и свои ограничения. В Забайкалье к запретным землям отнесли Читу, объекты культурного наследия, археологические памятники. Больше всего зон "нельзя" в северных районах, где живут коренные народы.

В то же время край стал первым регионом, где нет буферной зоны вокруг столицы. Это значит, взять гектар можно буквально в получасе езды от центра города.

В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике отмечают, что 84% забайкальских гектаров берут под жилищное строительство.

Дальневосточный гектар предоставляется бесплатно в пользование на 5 лет. Если участок освоен, его можно оформить в собственность или в аренду.