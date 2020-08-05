Как собираются обезличивать персональные данные

5 августа. FINMARKET.RU - В закон о персональных данных предлагают внести порядок обезличивания информации - после такой "очистки" нельзя будет определить ее принадлежность конкретному человеку. Разработку поправок одобрила рабочая группа "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", рассказали "Известиям" в организации.

Их планируется предложить ко второму чтению правительственного законопроекта об обезличивании данных, в первом чтении законопроект пока не рассматривался. Согласно документу, обработка информации о человеке может вестись "в дополнительных целях", если на это получено его согласие. Либо, например, "в статистических или иных исследовательских целях", но для этогодолжны быть "очищены". Требования и методы обезличивания, согласно поправкам, установит Роскомнадзор.

В своем отзыве на правительственные поправки центр компетенции федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" указывает, что в нынешней версии законопроект не устанавливает должным образом ни порядок обезличивания персональных данных, ни основные условия использования информации, полученной в результате такой "очистки". Это связано с очевидными рисками для соблюдения баланса интересов участников правоотношений, делают вывод эксперты.

Согласно прогнозу Центра компетенции, подобный режим регулирования и легкость его радикального пересмотра могут негативно повлиять на готовность российских технологических компаний инвестировать в развитие рынка больших данных, прямо или косвенно связанных с персональной информацией. А это приведет к отставанию от конкурентов, работающих в более благоприятных правовых режимах.

Как отметил заместитель гендиректора, директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, ко второму чтению законопроекта нужно решить вопросы оборота обезличенных данных, запрета на обратный процесс, то есть исключить возможность заново связать информацию с гражданином (деобезличивание) и ввести ответственность за нарушение этого правила. Будут созданы такие механизмы, которые в безусловном порядке обеспечат соблюдение прав граждан на защиту их персональных данных на всех этапах обработки, добавил он.

В Минкомсвязи с позицией бизнеса о том, чтобы все методы обезличивания были указаны именно в законе, не согласны. Замминистра Людмила Бокова сказала "Известиям", сегодня методы и требования к "очистке" распространяются только на госорганы, они есть в приказе Роскомнадзора №996 от 5 сентября 2013 года. Документ на бизнес напрямую не распространяется, компании используют его положения на свой страх и риск. По словам Боковой, Минкомсвязь предлагает распространить действие этого приказа и на бизнес. Такой подход - установить требования к обезличиванию на уровне подзаконных актов - она считает более гибким.