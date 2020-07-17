Частные компании повышают доходность пенсионных накоплений

17 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешеннаячастных управляющих компаний, инвестирующих пенсионные накопления граждан, хранящих их в ПФР, в первом полугодии составила 6,9% годовых, свидетельствуют расчеты "Коммерсанта" на основе их отчетностей. Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ за этот период заработала "молчунам", средства которых находятся в расширенном портфеле, 7,2% годовых. По портфелю госбумаг ВЭБ заработал больше - 9% годовых. Размер расширенного портфеля ВЭБа в середине года составлял 1,9 трлн руб., портфеля госбумаг - 34,5 млрд руб. 16 частных УК управляли 32,3 млрд руб. пенсионных накоплений, находящихся в ПФР.

Таким образом, частные компании значительно улучшили показатели за минувший квартал. По итогам первых трех месяцев года все они показали убытки по пенсионным накоплениям ПФР на фоне падения финансового рынка. Средневзвешенный убыток составил 1,9% за квартал, при этом разброс оказался большим: от 0,5% до 10% убытка. В то же самое время ВЭБ показал по двум портфелям небольшой доход: по расширенному - 1,2% за квартал, по госбумагам (ГЦБ) - 1,7%.

Во втором квартале все частные УК переиграли ВЭБ, что позволило им не только выйти в плюс по полугодию, но и трем из них ("Сбербанк Управление активами", "ВТБ Капитал Управление активами", а также компании "Агана" по консервативному портфелю) обыграть портфель госбумаг ВЭБа, а восьми - его расширенный портфель.

Управляющие компании делают ставку на рисковые инструменты. "В период коррекции рынка в марте-апреле управляющие компании повысили риск портфеля. Была увеличена доля акций, а также дюрация портфеля облигаций, что позволило существенно улучшить результат управления по итогам второго квартала и полугодия в целом",- отмечает председатель совета директоров "ВТБ Капитал Управление активами" (доходность за полугодие 9,2% годовых) Владимир Потапов.