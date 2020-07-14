Рейтинг цитируемости российских банков во 2-м квартале

14 июля. FINMARKET.RU - Во втором квартале 2020 годароссийских банков по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности традиционно возглавил Сбербанк. По обоим показателям Сбербанк более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - банк ВТБ. Тройку лидеров в обоих рейтингах впервые замкнул Тинькофф Банк, четвертое и пятое места разделили Альфа-банк и ФК "Открытие".

Основными событиями в информационном поле Сбербанка стали интервью главы банка Германа Грефа, в которых он рассказывал об особенностях работы банка в период пандемии коронавируса. Наибольший резонанс в СМИ имело интервью Г.Грефа главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, опубликованное на портале Lenta.ru. Также в СМИ активно обсуждалось интервью главы Сбербанка информагентству ТАСС, которое он дал в рамках проекта "Первые лица бизнеса". Среди других крупных инфоповодов стоит отметить введение банком комиссии 1% на перевод денег через банкоматы, а также закрытие сделки по выкупу Минфином у ЦБ пакета акций Сбербанка за 2,14 трлн рублей.

Крупнейшие инфоповоды в медиаполе банка ВТБ во втором квартале 2020 года были связаны с участием банка в государственной программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% Программа была запущена по инициативе президента Владимира Путина , ВТБ стал первым банком, присоединившимся к акции. Банком также принимались активные меры, направленные на поддержку клиентов, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. В частности, в ВТБ увеличил максимальный размер займов для получения кредитных каникул, а также снизил размер первого взноса.

Наибольший резонанс в инфополе Тинькофф банка имела публикация банком отчетности по МСФО за I квартал 2020 года -впервые с 2010 года банк получил квартальный убыток. В банке объяснили это "чрезвычайной нестабильностью курсов валют", тем не менее акции Тинькофф упали почти на 4% на фоне публикации отчетности. Также в СМИ по-прежнему активно освещается судьба Олега Тинькова. В частности, широко обсуждалось заявление О.Тинькова о его намерении покинуть пост председателя совета директоров. Бизнесмен объяснил свое решение необходимостью сосредоточиться на здоровье - ранее у него была диагностирована лейкемия.

Главным информационным событием в медиаполе Альфа-банка стал захват заложников в московском отделении на Земляном валу. Инцидент произошел 23 мая, мужчина зашел в отделение и угрожал взорвать здание. В заложники он взял клиента банка, однако внятных требований не предъявлял. Позже захватчик был задержан и арестован. Отвечая на вопрос о целях захвата, мужчина говорил, что хотел "узнать правду" и понять, "что с ним происходит".

Банк "Открытие" во втором квартале 2020 года наиболее активно упоминался в связи с проведенным им исследованием уровнем обеспокоенности граждан России, работа велась в сотрудничестве с компанией "Росгосстрах Жизнь". Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей тревожности по шкале от нуля до десяти. Авторы исследования выяснили, что наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Наименьшая обеспокоенность была зафиксирована у жителей Санкт-Петербурга.

Наименование Количество упоминаний за 2 квартал 1 Сбербанк 219 623 2 Банк ВТБ 88 087 3 Тинькофф-Банк 36 613 4 Альфа-Банк 32 786 5 ФК Открытие" 32 533 6 Россельхозбанк 30 072 7 Газпромбанк 25 840 8 Промсвязьбанк 20 435 9 Райффайзенбанк 13 714 10 Совкомбанк 12 226 11 Московский кредитный банк 10 486 12 Росбанк 9 810 13 МСП Банк 8 316 14 Банк ДОМ.РФ 7 461 15 Почта Банк 7 427 16 Банк УРАЛСИБ 6 799 17 РГС Банк 5 512 18 Ак Барс Банк 4 817 19 Банк Русский стандарт 4 512 20 Банк Санкт-Петербург 4 360 21 РНКБ 4 185 22 ХКФ Банк 3 822 23 МТС Банк 3 646 24 КБ Восточный 3 388 25 Абсолют Банк 3 360 26 Банк ТРАСТ 3 248 27 Банк ЗЕНИТ 3 102 28 Банк Россия 2 478 29 ЮниКредит Банк 2 448 30 МИнБанк 2 428 31 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 180 32 УБРиР 1 992 33 Новикомбанк 1 963 34 Банк "Возрождение" 1 901 35 Банк Левобережный 1 803 36 Ситибанк 1 690 37 СКБ-банк 1 591 38 КБ "Центр-инвест" 1 489 39 ОТП Банк 1 463 40 Кредит Европа Банк 1 394 41 Примсоцбанк 1 327 42 Алмазэргиэнбанк 1 324 43 Кубань Кредит 1 317 44 Ренессанс Кредит 1 307 45 Росэксимбанк 1 210 46 ВБРР 1 205 47 Связь-банк 1 197 48 Саровбизнесбанк 1 164 49 СМП Банк 1 108 50 Запсибкомбанк 1 076

Наименование Индекс заметности за 2 квартал 1 Сбербанк 34 999 135 2 Банк ВТБ 15 703 603 3 Тинькофф-Банк 5 864 284 4 Альфа-Банк 4 841 347 5 ФК Открытие" 4 180 891 6 Россельхозбанк 3 254 116 7 Газпромбанк 2 661 192 8 Промсвязьбанк 2 199 988 9 Райффайзенбанк 1 866 989 10 Банк ДОМ.РФ 1 385 536 11 Московский кредитный банк 1 346 164 12 Совкомбанк 1 256 987 13 Банк УРАЛСИБ 1 189 777 14 Росбанк 1 184 634 15 Банк Санкт-Петербург 1 079 631 16 МСП Банк 1 024 550 17 АК Барс Банк 938 854 18 КБ Восточный 726 326 19 Банк ТРАСТ 692 643 20 РНКБг 578 141 21 Банк ЗЕНИТ 573 050 22 Почта Банк 539 686 23 Азиатско-Тихоокеанский Банк 450 688 24 МТС Банк 438 655 25 Абсолют Банк 402 671 26 АБ "Россия 374 055 27 УБРиР 372 169 28 МИнБанк 342 482 29 ХКФ Банк 333 612 30 РГС Банк 324 203 31 Росэксимбанк 304 652 32 СКБ-банк 301 919 33 ЮниКредит Банк 262 002 34 Банк КБ "Центр-инвест" 255 941 35 Кубань Кредит 250 099 36 Примсоцбанк 239 028 37 Банк "Возрождение" 237 717 38 Банк Русский Стандарт 214 030 39 Запсибкомбанк 209 878 40 ВБРР 184 694 41 Связь-банк 180 183 42 Алмазэргиэнбанк 168 648 43 Новикомбанк 159 831 44 СМП Банк 155 187 45 Банк Левобережный 153 378 46 Кредит Европа Банк 146 309 47 Ренессанс Кредит 133 174 48 Ситибанк 130 240 49 ОТП Банк 104 608 50 Саровбизнесбанк 30 966