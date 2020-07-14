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14 июля 2020 года 13:32

Рейтинг цитируемости российских банков во 2-м квартале

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Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
14 июля. FINMARKET.RU - Во втором квартале 2020 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности традиционно возглавил Сбербанк. По обоим показателям Сбербанк более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - банк ВТБ. Тройку лидеров в обоих рейтингах впервые замкнул Тинькофф Банк, четвертое и пятое места разделили Альфа-банк и ФК "Открытие".

Основными событиями в информационном поле Сбербанка стали интервью главы банка Германа Грефа, в которых он рассказывал об особенностях работы банка в период пандемии коронавируса. Наибольший резонанс в СМИ имело интервью Г.Грефа главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, опубликованное на портале Lenta.ru. Также в СМИ активно обсуждалось интервью главы Сбербанка информагентству ТАСС, которое он дал в рамках проекта "Первые лица бизнеса". Среди других крупных инфоповодов стоит отметить введение банком комиссии 1% на перевод денег через банкоматы, а также закрытие сделки по выкупу Минфином у ЦБ пакета акций Сбербанка за 2,14 трлн рублей.

Крупнейшие инфоповоды в медиаполе банка ВТБ во втором квартале 2020 года были связаны с участием банка в государственной программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% Программа была запущена по инициативе президента Владимира Путина , ВТБ стал первым банком, присоединившимся к акции. Банком также принимались активные меры, направленные на поддержку клиентов, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. В частности, в ВТБ увеличил максимальный размер займов для получения кредитных каникул, а также снизил размер первого взноса.

Наибольший резонанс в инфополе Тинькофф банка имела публикация банком отчетности по МСФО за I квартал 2020 года -впервые с 2010 года банк получил квартальный убыток. В банке объяснили это "чрезвычайной нестабильностью курсов валют", тем не менее акции Тинькофф упали почти на 4% на фоне публикации отчетности. Также в СМИ по-прежнему активно освещается судьба Олега Тинькова. В частности, широко обсуждалось заявление О.Тинькова о его намерении покинуть пост председателя совета директоров. Бизнесмен объяснил свое решение необходимостью сосредоточиться на здоровье - ранее у него была диагностирована лейкемия.

Главным информационным событием в медиаполе Альфа-банка стал захват заложников в московском отделении на Земляном валу. Инцидент произошел 23 мая, мужчина зашел в отделение и угрожал взорвать здание. В заложники он взял клиента банка, однако внятных требований не предъявлял. Позже захватчик был задержан и арестован. Отвечая на вопрос о целях захвата, мужчина говорил, что хотел "узнать правду" и понять, "что с ним происходит".

Банк "Открытие" во втором квартале 2020 года наиболее активно упоминался в связи с проведенным им исследованием уровнем обеспокоенности граждан России, работа велась в сотрудничестве с компанией "Росгосстрах Жизнь". Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей тревожности по шкале от нуля до десяти. Авторы исследования выяснили, что наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Наименьшая обеспокоенность была зафиксирована у жителей Санкт-Петербурга.


Наименование Количество упоминаний за 2 квартал
1 Сбербанк 219 623
2 Банк ВТБ 88 087
3 Тинькофф-Банк 36 613
4 Альфа-Банк 32 786
5 ФК Открытие" 32 533
6 Россельхозбанк 30 072
7 Газпромбанк 25 840
8 Промсвязьбанк 20 435
9 Райффайзенбанк 13 714
10 Совкомбанк 12 226
11 Московский кредитный банк 10 486
12 Росбанк 9 810
13 МСП Банк 8 316
14 Банк ДОМ.РФ 7 461
15 Почта Банк 7 427
16 Банк УРАЛСИБ 6 799
17 РГС Банк 5 512
18 Ак Барс Банк 4 817
19 Банк Русский стандарт 4 512
20 Банк Санкт-Петербург 4 360
21 РНКБ 4 185
22 ХКФ Банк 3 822
23 МТС Банк 3 646
24 КБ Восточный 3 388
25 Абсолют Банк 3 360
26 Банк ТРАСТ 3 248
27 Банк ЗЕНИТ 3 102
28 Банк Россия 2 478
29 ЮниКредит Банк 2 448
30 МИнБанк 2 428
31 Азиатско-Тихоокеанский Банк 2 180
32 УБРиР 1 992
33 Новикомбанк 1 963
34 Банк "Возрождение" 1 901
35 Банк Левобережный 1 803
36 Ситибанк 1 690
37 СКБ-банк 1 591
38 КБ "Центр-инвест" 1 489
39 ОТП Банк 1 463
40 Кредит Европа Банк 1 394
41 Примсоцбанк 1 327
42 Алмазэргиэнбанк 1 324
43 Кубань Кредит 1 317
44 Ренессанс Кредит 1 307
45 Росэксимбанк 1 210
46 ВБРР 1 205
47 Связь-банк 1 197
48 Саровбизнесбанк 1 164
49 СМП Банк 1 108
50 Запсибкомбанк 1 076

Наименование Индекс заметности за 2 квартал
1 Сбербанк 34 999 135
2 Банк ВТБ 15 703 603
3 Тинькофф-Банк 5 864 284
4 Альфа-Банк 4 841 347
5 ФК Открытие" 4 180 891
6 Россельхозбанк 3 254 116
7 Газпромбанк 2 661 192
8 Промсвязьбанк 2 199 988
9 Райффайзенбанк 1 866 989
10 Банк ДОМ.РФ 1 385 536
11 Московский кредитный банк 1 346 164
12 Совкомбанк 1 256 987
13 Банк УРАЛСИБ 1 189 777
14 Росбанк 1 184 634
15 Банк Санкт-Петербург 1 079 631
16 МСП Банк 1 024 550
17 АК Барс Банк 938 854
18 КБ Восточный 726 326
19 Банк ТРАСТ 692 643
20 РНКБг 578 141
21 Банк ЗЕНИТ 573 050
22 Почта Банк 539 686
23 Азиатско-Тихоокеанский Банк 450 688
24 МТС Банк 438 655
25 Абсолют Банк 402 671
26 АБ "Россия 374 055
27 УБРиР 372 169
28 МИнБанк 342 482
29 ХКФ Банк 333 612
30 РГС Банк 324 203
31 Росэксимбанк 304 652
32 СКБ-банк 301 919
33 ЮниКредит Банк 262 002
34 Банк КБ "Центр-инвест" 255 941
35 Кубань Кредит 250 099
36 Примсоцбанк 239 028
37 Банк "Возрождение" 237 717
38 Банк Русский Стандарт 214 030
39 Запсибкомбанк 209 878
40 ВБРР 184 694
41 Связь-банк 180 183
42 Алмазэргиэнбанк 168 648
43 Новикомбанк 159 831
44 СМП Банк 155 187
45 Банк Левобережный 153 378
46 Кредит Европа Банк 146 309
47 Ренессанс Кредит 133 174
48 Ситибанк 130 240
49 ОТП Банк 104 608
50 Саровбизнесбанк 30 966
ТОП-20 тем публикаций СМИ в банковской отрасли
  • - В.Путин предложил запустить льготную программу ипотеки по ставке 6,5% годовых
  • - Госдума приняла закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса
  • - В "Альфа-Банке" на Земляном валу произошел захват заложников
  • - ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума - 4,5%
  • - Интервью Г.Грефа главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову
  • - В Белгазпромбанке введена временная администрация
  • - Интервью Г.Грефа агентству ТАСС в рамках проекта "Первые лица бизнеса"
  • - Министру экономического развития отказали в предоставлении кредита под 0%
  • - Банки начинают выдавать компаниям беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты
  • - В Красноярске совершено вооруженное нападение на автомобиль инкассаторов
  • - Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.
  • - Сбербанк ввел комиссию в 1% на переводы через банкоматы
  • - Пресс-конференция заместителя президента-председателя правления ВТБ А.Ю. Печатникова
  • - Пресс-конференция Г.Грефа по итогам заседания набсовета Сбербанка
  • - Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы
  • - ВТБ запустил программы поддержки среднего и малого бизнеса
  • - США обвинили Россию в печати фальшивой валюты на миллиард долларов для Ливии
  • - В России вступил в силу закон об отмене "банковского роуминга"
  • - Интервью А.Костина агентству РБК
  • - АБР: выпуск и обслуживание всех банковских карт в России могут стать платными


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  рейтинг

 
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