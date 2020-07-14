Рейтинг цитируемости российских банков во 2-м квартале

14 июля. FINMARKET.RU - Во втором квартале 2020 года рейтинг
российских банков по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности традиционно возглавил Сбербанк. По обоим показателям Сбербанк более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - банк ВТБ. Тройку лидеров в обоих рейтингах впервые замкнул Тинькофф Банк, четвертое и пятое места разделили Альфа-банк и ФК "Открытие".
Основными событиями в информационном поле Сбербанка стали интервью главы банка Германа Грефа, в которых он рассказывал об особенностях работы банка в период пандемии коронавируса. Наибольший резонанс в СМИ имело интервью Г.Грефа главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, опубликованное на портале Lenta.ru. Также в СМИ активно обсуждалось интервью главы Сбербанка информагентству ТАСС, которое он дал в рамках проекта "Первые лица бизнеса". Среди других крупных инфоповодов стоит отметить введение банком комиссии 1% на перевод денег через банкоматы, а также закрытие сделки по выкупу Минфином у ЦБ пакета акций Сбербанка за 2,14 трлн рублей.
Крупнейшие инфоповоды в медиаполе банка ВТБ во втором квартале 2020 года были связаны с участием банка в государственной программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% Программа была запущена по инициативе президента Владимира Путина , ВТБ стал первым банком, присоединившимся к акции. Банком также принимались активные меры, направленные на поддержку клиентов, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. В частности, в ВТБ увеличил максимальный размер займов для получения кредитных каникул, а также снизил размер первого взноса.
Наибольший резонанс в инфополе Тинькофф банка имела публикация банком отчетности по МСФО за I квартал 2020 года -впервые с 2010 года банк получил квартальный убыток. В банке объяснили это "чрезвычайной нестабильностью курсов валют", тем не менее акции Тинькофф упали почти на 4% на фоне публикации отчетности. Также в СМИ по-прежнему активно освещается судьба Олега Тинькова. В частности, широко обсуждалось заявление О.Тинькова о его намерении покинуть пост председателя совета директоров. Бизнесмен объяснил свое решение необходимостью сосредоточиться на здоровье - ранее у него была диагностирована лейкемия.
Главным информационным событием в медиаполе Альфа-банка стал захват заложников в московском отделении на Земляном валу. Инцидент произошел 23 мая, мужчина зашел в отделение и угрожал взорвать здание. В заложники он взял клиента банка, однако внятных требований не предъявлял. Позже захватчик был задержан и арестован. Отвечая на вопрос о целях захвата, мужчина говорил, что хотел "узнать правду" и понять, "что с ним происходит".
Банк "Открытие" во втором квартале 2020 года наиболее активно упоминался в связи с проведенным им исследованием уровнем обеспокоенности граждан России, работа велась в сотрудничестве с компанией "Росгосстрах Жизнь". Респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей тревожности по шкале от нуля до десяти. Авторы исследования выяснили, что наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Наименьшая обеспокоенность была зафиксирована у жителей Санкт-Петербурга.
|
|Наименование
|Количество упоминаний за 2 квартал
|1
|Сбербанк
|219 623
|2
|Банк ВТБ
|88 087
|3
|Тинькофф-Банк
|36 613
|4
|Альфа-Банк
|32 786
|5
|ФК Открытие"
|32 533
|6
|Россельхозбанк
|30 072
|7
|Газпромбанк
|25 840
|8
|Промсвязьбанк
|20 435
|9
|Райффайзенбанк
|13 714
|10
|Совкомбанк
|12 226
|11
|Московский кредитный банк
|10 486
|12
|Росбанк
|9 810
|13
|МСП Банк
|8 316
|14
|Банк ДОМ.РФ
|7 461
|15
|Почта Банк
|7 427
|16
|Банк УРАЛСИБ
|6 799
|17
|РГС Банк
|5 512
|18
|Ак Барс Банк
|4 817
|19
|Банк Русский стандарт
|4 512
|20
|Банк Санкт-Петербург
|4 360
|21
|РНКБ
|4 185
|22
|ХКФ Банк
|3 822
|23
|МТС Банк
|3 646
|24
|КБ Восточный
|3 388
|25
|Абсолют Банк
|3 360
|26
|Банк ТРАСТ
|3 248
|27
|Банк ЗЕНИТ
|3 102
|28
|Банк Россия
|2 478
|29
|ЮниКредит Банк
|2 448
|30
|МИнБанк
|2 428
|31
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|2 180
|32
|УБРиР
|1 992
|33
|Новикомбанк
|1 963
|34
|Банк "Возрождение"
|1 901
|35
|Банк Левобережный
|1 803
|36
|Ситибанк
|1 690
|37
|СКБ-банк
|1 591
|38
|КБ "Центр-инвест"
|1 489
|39
|ОТП Банк
|1 463
|40
|Кредит Европа Банк
|1 394
|41
|Примсоцбанк
|1 327
|42
|Алмазэргиэнбанк
|1 324
|43
|Кубань Кредит
|1 317
|44
|Ренессанс Кредит
|1 307
|45
|Росэксимбанк
|1 210
|46
|ВБРР
|1 205
|47
|Связь-банк
|1 197
|48
|Саровбизнесбанк
|1 164
|49
|СМП Банк
|1 108
|50
|Запсибкомбанк
|1 076
ТОП-20 тем публикаций СМИ в банковской отрасли
|
|Наименование
|Индекс заметности за 2 квартал
|1
|Сбербанк
|34 999 135
|2
|Банк ВТБ
|15 703 603
|3
|Тинькофф-Банк
|5 864 284
|4
|Альфа-Банк
|4 841 347
|5
|ФК Открытие"
|4 180 891
|6
|Россельхозбанк
|3 254 116
|7
|Газпромбанк
|2 661 192
|8
|Промсвязьбанк
|2 199 988
|9
|Райффайзенбанк
|1 866 989
|10
|Банк ДОМ.РФ
|1 385 536
|11
|Московский кредитный банк
|1 346 164
|12
|Совкомбанк
|1 256 987
|13
|Банк УРАЛСИБ
|1 189 777
|14
|Росбанк
|1 184 634
|15
|Банк Санкт-Петербург
|1 079 631
|16
|МСП Банк
|1 024 550
|17
|АК Барс Банк
|938 854
|18
|КБ Восточный
|726 326
|19
|Банк ТРАСТ
|692 643
|20
|РНКБг
|578 141
|21
|Банк ЗЕНИТ
|573 050
|22
|Почта Банк
|539 686
|23
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|450 688
|24
|МТС Банк
|438 655
|25
|Абсолют Банк
|402 671
|26
|АБ "Россия
|374 055
|27
|УБРиР
|372 169
|28
|МИнБанк
|342 482
|29
|ХКФ Банк
|333 612
|30
|РГС Банк
|324 203
|31
|Росэксимбанк
|304 652
|32
|СКБ-банк
|301 919
|33
|ЮниКредит Банк
|262 002
|34
|Банк КБ "Центр-инвест"
|255 941
|35
|Кубань Кредит
|250 099
|36
|Примсоцбанк
|239 028
|37
|Банк "Возрождение"
|237 717
|38
|Банк Русский Стандарт
|214 030
|39
| Запсибкомбанк
|209 878
|40
| ВБРР
|184 694
|41
|Связь-банк
|180 183
|42
|Алмазэргиэнбанк
|168 648
|43
|Новикомбанк
|159 831
|44
|СМП Банк
|155 187
|45
| Банк Левобережный
|153 378
|46
|Кредит Европа Банк
|146 309
|47
|Ренессанс Кредит
|133 174
|48
|Ситибанк
|130 240
|49
|ОТП Банк
|104 608
|50
|Саровбизнесбанк
|30 966
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