За полгода финомбудсменом рассмотрено всего 56 жалоб на МФО

8 июля. FINMARKET.RU - Финансовый омбудсмен Юрий Воронин за полгода рассмотрел 56 жалоб на микрофинансовые организации. Всего граждане направили финансовому уполномоченному 306 обращений в отношении микрофинансовых организаций. В большей части отклоненных заявлений (55%) отсутствовали имущественные требования к. Например, потребители направляли финуполномоченному обращения, связанные с недобросовестными действиями по возврату задолженности, оформлением займов третьими лицами по чужому паспорту и отказом МФО в реструктуризации ссуд. А рассмотрение подобного рода обращений не относится к компетенции финансового уполномоченного, пишут "Известия"

В оставшихся 45% случаев граждане не соблюли предусмотренный законом о финомбудсмене претензионный порядок. Клиент МФО до обращения к уполномоченному должен составить жалобу в финансовую компанию. Только в случае несогласия с полученным ответом или его отсутствия потребитель может направить обращение финансовому уполномоченному.

Должность финомбудсмена появилась в России в сентябре 2018 года. Его задача - решать имущественные споры между гражданами и финансовыми организациями, не доводя дело до суда. А возмещение упущенной выгоды или морального вреда находятся вне его компетенции. Так, с 1 июня 2019 года он рассматривает споры со страховыми компаниями за исключением ОМС. С начала 2020 года финуполномоченный занялся претензиями к МФО, а с 1 января 2021 года будет приниматьна банки, кредитные кооперативы, ломбарды и НПФ.

В пресс-службе финомбудсмена на вопрос о причинах столь малого числа принятых жалоб не ответили. Однако указали, что на данный момент в его компетенцию входит также рассмотрение претензий в отношении страховых компаний. Всего за полгода обратились 90,2 тыс. человек. Вопрос о возможном расширении функционала финуполномоченного пресс-служба переадресовала в законодательные органы.

В "Общероссийском народном фронте" (ОНФ) считают, что малое количество жалоб на МФО связано с узким функционалом уполномоченного и тем, что чаще финансовые претензии возникают у кредиторов, а не клиентов. В ОНФ считают, что служба должна стать для потребителя "единым окном", куда граждане смогут обращаться с жалобами не только на досудебные споры с легальными участниками рынка, но и за защитой своих прав от нелегалов.

Но с таком оценкой не согласились в СРО "Микрофинансирование и Развитие". Решение расширить функционал финуполномочнного работой с нелегальными кредиторами в текущих условия представляется некорректным, рассказали "Известиям" в организации.