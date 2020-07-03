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03 июля 2020 года 10:46
Количество жалоб в трудовую инспекцию выросло вдвое
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YAY\ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - В этом июне в трудовую инспекцию было подано почти вдвое больше жалоб, чем год назад, – 7000 против 3700. Такую статистику приводит Роструд. По данным сервиса "онлайнинспекция.рф", более трети жалоб (32%) связано с увольнениями, пишут "Ведомости". Как поясняют в Роструде, речь идет о незаконных увольнениях, невыплатах расчета, невыдаче работодателем сотруднику трудовой книжки. На втором месте проблемы с зарплатами: на их задержку или неполные выплаты пожаловались 30% тех, кто обратился в трудовую инспекцию. Далее следуют споры по больничным листам, отпускам, изменениям условий труда и рабочего времени, временным отстранениям от работы, проблемам с регистрацией на бирже труда. При этом, подчеркивает Роструд, в июне количество жалоб в трудовую инспекцию снизилось на треть по сравнению с маем. То есть ситуация постепенно нормализуется. Эксперты считают, что статистика обращений в трудовую инспекцию вполне отражает текущую ситуацию на рынке труда. Увольнения и сокращения зарплат едва ли не самый распространенный ответ работодателей на проблемы, связанные с пандемией коронавируса. Согласно данным Минтруда, который ссылается на информацию, представленную работодателями в Пенсионный фонд России, с 1 апреля по 20 июня в России уволено более 3,5 млн человек. "В среднем под сокращение попало около 20% персонала в компаниях", – отмечает директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина. Относительно ближайших тенденций на рынке труда у экспертов нет единого мнения. По оценкам hh.ru, компаний, которые планируют не уменьшать, а, наоборот, увеличивать штат, становится все больше. Проректор по стратегическому развитию Российской экономической школы Максим Буев считает, что в ближайшие месяцы ситуация с безработицей в некоторых секторах экономики может ухудшиться.
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