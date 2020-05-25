На фоне пандемии в РФ появился черный рынок пропусков

25 мая. FINMARKET.RU - На фоне пандемии в России появился черный рынок пропусков. Роскомнадзор уже ограничил доступ более чем к 20 страницам, содержащим недостоверные сведения об изготовлении цифровых разрешений. Такую информацию "Известиям" предоставили в пресс-службе ведомства. "На основании требований Генпрокуратуры России ограничен доступ или отработан вопрос удаления противоправной информации с более 20 интернет-страниц, содержащих недостоверные сведения об изготовлении пропусков", - сообщили в Роскомнадзоре.

В Госдуме отмечают, что изготовление фальшивых разрешений на передвижение в период карантина опаснее обычного мошенничества, поскольку эти противоправные действия влекут за собой угрозу здоровью граждан.

"Если бы речь шла о продаже поддельных лотерейных билетов - это полбеды. Тут речь идет о продаже таких пропусков, которые напрямую связаны с эпидемиологической обстановкой, - отметил в беседе с "Известиями" глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. - Не факт, что человек, купивший этот пропуск, не является носителем. Следовательно, его выход на улицу может повлечь за собой негативные последствия для окружающих".

Депутат отметил, что информация о продаже фейковых цифровых пропусков была обнаружена в Москве, Московской и Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан. Председатель комитета подчеркнул, что жесткая позиция правоохранительных и надзорных органов понятна, поскольку в условиях эпидемии противоправные действия такого характера вдвойне опасны.

"Цифровыеоформляются бесплатно, а все сведения, указанные при оформлении пропуска, проходят обязательную проверку в федеральных органах власти. Если кому-либо предлагают получить пропуск за деньги - это мошенники. О таких случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы", - пояснили "Известиям" и в департаменте информационных технологий столицы.

В ведомстве сообщили, что постоянно мониторят интернет-ресурсы и оперативно передают противоправную информацию об изготовлении цифровых пропусков в МВД. Однако это не помешало мошенникам начать зарабатывать на общественном непонимании.

Такие предложения, например, появились в Telegram. Там есть несколько каналов, специализирующихся на оказании подобных услуг. К примеру, площадка "Цифровой пропуск. Правовой статус" предлагает оформить гражданину разрешение за 10 тыс. рублей. Для этого требуется указать ФИО, подтвердить гражданство, загрузить фото и номер автомобиля. Обратившемуся гарантируют возможность "перемещаться где угодно, вне зависимости от режимов ЧС/ЧП и повышенной готовности" и отсутствие обязательств. После оплаты и предоставления всех данных обещают статус сотрудника СМИ, удостоверение, пресс-карту и пропуск на авто. Поставщики услуг говорят о полной законности процедуры.