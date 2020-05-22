- - производство и оборот продукции медицинского назначения, а также товаров и услуг в противоэпидемических целях;
- - создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан;
- - господдержка бизнеса и населения;
- - онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией;
- - благотворительная деятельность в условиях эпидемии;
- - уклонение от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства;
- - снижение наличного оборота в отраслях повышенного спроса: медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости;
- - сферы деятельности, связанные с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.
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22 мая 2020 года 08:45
Для блокировки счетов появились новые основания
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Сергей Коньков/ТАСС
В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритизировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Об этом "Известиям" сообщили в федеральной службе. К зонам риска отнесены мошеннические схемы, связанные с производством и оборотом продукции медицинского назначения, реализацией товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Кроме того, в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания, подчеркнули в Росфинмониторинге. Аналогичные риски, присущие всем странам, опубликовала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), отметили в Росфинмониторинге. В докладе упоминается в том числе и то, что преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, а также выдают себя за благотворительные организации. Кроме того, возрастают риски коррупции — хищения и неправомерного использования средств из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов путем обхода стандартных процедур закупок, отмечают в FATF. Росфинмониторинг довел до сведения финрынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок, сообщили в службе. Как рассказали газете в МКБ и Абсолют Банке, согласно рекомендациям Росфинмониторинга, в период пандемии повышенное внимание требуется к следующим зонам риска:
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Ключевые слова: Россия, Росфинмониторинг
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Istina 22.05.2020
"недобросовестная деятельность" на рынке ЖКХ не прекращалась. Особенное внимание - организациям, управляющим МКД. Их контролерам, покровителям контролеров, и далее вверх по функциям и компетенциям министерств и ведомств, их структур и подконтрольных организаций.
Istina 22.05.2020
Удивляет отсутствие действий ЦБ и Росфинмониторинга на платном рынке ЖКХ России. Ни до пандемии, ни в "условиях пандемии", нет внимания к зонам риска на рынке ЖКХ. Не интересуют освоение, обороты, субсидии, целевое использование,и иные действия участников и интересантов.
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