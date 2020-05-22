Для блокировки счетов появились новые основания

В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работыприоритизировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Об этом "Известиям" сообщили в федеральной службе. К зонам риска отнесены мошеннические схемы, связанные с производством и оборотом продукции медицинского назначения, реализацией товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Кроме того, в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания, подчеркнули в Росфинмониторинге.

Аналогичные риски, присущие всем странам, опубликовала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), отметили в Росфинмониторинге. В докладе упоминается в том числе и то, что преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, а также выдают себя за благотворительные организации. Кроме того, возрастают риски коррупции — хищения и неправомерного использования средств из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов путем обхода стандартных процедур закупок, отмечают в FATF.

Росфинмониторинг довел до сведения финрынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок, сообщили в службе.

Как рассказали газете в МКБ и Абсолют Банке, согласно рекомендациям Росфинмониторинга, в период пандемии повышенное внимание требуется к следующим зонам риска:

- производство и оборот продукции медицинского назначения, а также товаров и услуг в противоэпидемических целях;

- создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан;

- господдержка бизнеса и населения;

- онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией;

- благотворительная деятельность в условиях эпидемии;

- уклонение от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства;

- снижение наличного оборота в отраслях повышенного спроса: медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости;

- сферы деятельности, связанные с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

В период пандемии, как и в другое время, повышенного внимания требуют секторы экономики, оперирующие средствами бюджета и госкорпораций, сообщили "Известиям" в Центробанке. В регуляторе отметили, что схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не трансформировались — активно меняются только технические компании, через которые эти схемы реализуются. Подавляющее большинство кредитных организаций успешно отслеживают и пресекают отмывание денег, подчеркнули в Банке России. К зонам риска также можно отнести туристическую и гостиничную отрасль, добавили в Промсвязьбанке.