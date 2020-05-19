ФАС прогнозирует снижение цен на продукты

19 мая. FINMARKET.RU - В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что имеются предпосылки к снижению цен напитания. "Предпосылки к снижению цен на продукты питания налицо. И они уже снижаются - на ту же гречневую крупу, злополучный имбирь, подсолнечное масло, лимоны и многое другое. Тому способствует не только падение спроса, но и восстановление импортных поставок после некоторых проблем в логистике из-за коронавируса, а также предпринятыемеры по стабилизации ситуации", - заявил в интервью "Российской газете" начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В России удалось по многим позициям минимизировать импортозависимость. Однако, констатировал Тенишев, иногда возникают вопиющие случаи с резкими скачками цен или даже дефицитом товаров. "Для меня до сих пор загадка, почему именно гречка является индикатором изменений в экономике. Ведь объективных причин для беспокойства нет. Только Алтайский край производит гречихи в объеме, способном удовлетворить потребности всей России. В целом ее в стране производится вдвое больше того, что нам нужно", - сказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС.

То есть, подчеркнул он, дефицита гречки не может быть в принципе. А если он возникает, то это искусственное создание дефицита. Значит, присутствует сговор. Тенишев пообещал, что ФАС непременно найдет доказательства этого сговора. "Хотя доказывать картельный сговор сложно и долго. Как показывает мировой опыт, для раскрытия любого картеля на товарных рынках требуются месяцы, а иногда и годы. Это большая и кропотливая работа антимонопольной службы и правоохранительных органов. Надеюсь, что по результатам этой работы виновные будут наказаны вплоть до уголовной ответственности", - заявил Тенишев.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС напомнил, что в момент ажиотажного спроса люди сделали запасы продуктов до июня включительно и тем самым фактически прокредитовали всю цепочку от поля до прилавка. Это был большой беспроцентный кредит. Сейчас у всех участников этой цепочки - от производителей до торговых сетей - создана хорошая подушка безопасности. С помощью ее вполне можно компенсировать падение спроса и выручки, подчеркнул Тенишев.

Но, считает он, точечные меры поддержки должны быть. "Так, неплохо было бы просубсидировать перевозки зерна из того же Алтайского края, чтобы производители этого региона были в равных условиях с теми, кто работает в европейской части России. Ряд протекционистских мер по ограничению экспорта уже принято на уровне ЕЭК. Их достаточно, чтобы не волноваться за продовольственную безопасность страны", - резюмировал Тенишев.