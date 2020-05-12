Растет число мошенничеств с кредитными историями

12 мая. FINMARKET.RU - На фоне эпидемии коронавируса в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями. Если об аферах с банковскими картами россияне уже более-менее информированы, то про обман в сфере кредитных историй люди пока знают мало, рассказал "Известиям" директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом по массовости, как показывает практика, этот вид мошенничества уже немногим уступает банковскому.

"Причина такого незнания - в недостаточном понимании предмета мошенничества. Как правило, даже активные заемщики в своей массе не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована. Опросы показывают, что 90% граждан знают о существовании кредитной истории, а 20% даже заявляют, что "знакомились" с ее содержанием. Однако цифры официальных запросов кредитных историй на порядок меньше, чем показывает социология", - сказал представитель НБКИ.

Возникает закономерный вопрос: с какими же данными знакомились миллионы заемщиков? Как сообщил Волков, даже беглый обзор выдачи по запросам "БКИ" и "бюро кредитных историй" показывает, что на первых позициях поисковые системы показывают множество сайтов, которые к настоящим бюро никакого отношения не имеют.

"И существенная часть из них - мошеннические, - уточнил он. - При этом поиск услуги по получению кредитной истории чрезвычайно популярен. В месяц люди делают сотни тысяч таких запросов, и многие попадают на фальшивые сайты. Всем им предлагают быстро и недорого получить кредитную историю. Для этого надо заполнить форму со своими данными и перечислить деньги - всего 299 рублей. Многие предлагают ее улучшить, но это будет стоить дороже - от 10 тыс. до 300 тыс. рублей".

При этом эксперты фиксируют увеличение как количества запросов, так и мошеннических действий. По данным НБКИ, если в феврале на сайты злоумышленников заходило до 50 тыс. посетителей, то в марте этот показатель вырос до 83,6 тыс.

Дважды в год получить свою кредитную историю можно бесплатно, напомнила пресс-служба Центробанка. "Обрабатывать и предоставлять сведения из кредитных историй могут только организации, которые включены в государственный реестр бюро кредитных историй, размещенный на сайте Банка России" - пояснили в ЦБ. На данный момент в этом списке - 10 организаций.

Как подчеркнул Волков, мошенники в принципе не могут иметь доступ к кредитной истории гражданина, поскольку запрашивать ее может или сам заемщик, или банк-кредитор, куда он обратился и дал разрешение на получение такой информации. "Поэтому то, что выдают такие сайты под видом кредитной истории, кредитной историей не является", - подчеркнул представитель НБКИ.

Мошенники, которые хотят заработать сразу и больше, прибегают к иной тактике. Они звонят или присылают SMS с предложением исправить кредитную историю или поднять персональный кредитный рейтинг за 10-300 тыс. рублей. При этом люди, которые попались в их ловушку, также не готовы обращаться в полицию, поскольку фактически они должны будут признать, что хотели нарушить закон, пояснил "Известиям" Алексей Волков. Поэтому важно сразу же пресекать подобные попытки избавить вас от нелишних денег. "Если вам предлагают за деньги внести изменения в кредитную историю - это мошенники", - подтвердили и в пресс-службе ЦБ.