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08 мая 2020 года 09:29
Адаптация рынка труда: режут зарплаты и увеличивают отпуска
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YAY\TASS
8 мая. FINMARKET.RU - В апреле существенная часть компаний в РФ прибегла к сокращению зарплат работников или принуждению их к отпускам, пишет "Комерсант", приводя данные из исследований агентств занятости Kelly Services, "Авито Работа" и "Анкор". За счет адаптации к кризису с помощью снижения зарплат и принуждения к отпускам бизнес может избежать существенных увольнений сотрудников. Это пока косвенно подтверждают данные о числе зарегистрированных безработных. Число уволенных после 1 марта, как в четверг заявил глава Минтруда Антон Котяков, которые обратились в государственные службы занятости, составляет около 208 тыс. человек. По данным исследований агентств, более трети (35%) работников на российском рынке труда не увидели изменений своей занятости в связи с карантином и нерабочими днями в апреле 2020 года. В то же время 32% были вынуждены отправиться в отпуск, 22% попали под сокращения, а еще 22% опасаются их в будущем. Наибольшее количество сотрудников, подвергшихся сокращениям, отмечено во Владивостоке (44%), Москве (29%) и Краснодаре (29%). Еще 20% опрошенных заявили о сокращении количества рабочих часов или отмене премиальной части оклада. По данным же Национального агентства развития квалификаций, число вакансий уже сокращается, что вызывает рост конкуренции между соискателями.
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