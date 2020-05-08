Адаптация рынка труда: режут зарплаты и увеличивают отпуска

8 мая. FINMARKET.RU - В апреле существенная часть компаний вприбегла к сокращению зарплат работников или принуждению их к отпускам, пишет "Комерсант", приводя данные из исследований агентств занятости Kelly Services, "Авито Работа" и "Анкор". За счет адаптации к кризису с помощью снижения зарплат и принуждения к отпускам бизнес может избежать существенных увольнений сотрудников. Это пока косвенно подтверждают данные о числе зарегистрированных безработных. Число уволенных после 1 марта, как в четверг заявил глава Минтруда Антон Котяков, которые обратились в государственные службы занятости, составляет около 208 тыс. человек.

По данным исследований агентств, более трети (35%) работников на российском рынке труда не увидели изменений своей занятости в связи с карантином и нерабочими днями в апреле 2020 года. В то же время 32% были вынуждены отправиться в отпуск, 22% попали под сокращения, а еще 22% опасаются их в будущем. Наибольшее количество сотрудников, подвергшихся сокращениям, отмечено во Владивостоке (44%), Москве (29%) и Краснодаре (29%). Еще 20% опрошенных заявили о сокращении количества рабочих часов или отмене премиальной части оклада.

По данным же Национального агентства развития квалификаций, число вакансий уже сокращается, что вызывает рост конкуренции между соискателями.