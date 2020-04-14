Союз золотопромышленников просит увеличить закупку золота в Гохран

14 апреля. FINMARKET.RU - Союз золотопромышленников России, на участников которого приходится 70% добычи золота в стране, предложил Минфину увеличить бюджетные ассигнования на закупку золота в Госфонд. Это нужно для бесперебойной добычи золота, говорится в письме, пишет "Коммерсант" . Председатель союза Сергей Кашуба подтвердил отправку письма в министерство.

До последнего времени ЦБ был крупнейшим покупателем золота на внутреннем рынке, увеличив ежегодныес 208,4 тонны в 2015 году до 273,7 тонны в 2018 г. Но в 2019 году ЦБ, как сообщалось, стал покупатьс дисконтом по отношению к цене Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), а также снизил лимиты, закупив по итогам года лишь 159 тонн. На этом фоне, по данным союза, в 2019 году банки нарастили экспорт в 8,4 раза - до 116 тонн. Главным образом поставки идут в Великобританию, куда экспортировано 113 тонн золота.

Однако из-за пандемии коронавируса международное пассажирское сообщение практически прекратилось, что привело к трудностям экспорта золота из России в основные центры торговли металлом - Цюрих, Нью-Йорк, Лондон, Дубай и Шанхай.

Союз золотопромышленников предлагает Минфину направить часть средств, которые поступят в бюджет от ЦБ в рамках сделки по покупке 50% Сбербанка, на покупку золота в. По мнению союза, хотя такие закупки не предусмотрены в бюджете, Минфин может их осуществить в соответствии с последней редакцией закона о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса и установлении особенностей исполнения бюджета в 2020 году, которая позволяет финансировать действия, направленные на борьбу с ухудшением экономики страны.