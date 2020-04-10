Золотодобытчики могут получить генлицензии на экспорт

10 апреля. FINMARKET.RU - Правительствонамерено расширить экспортные возможности золотодобывающих компаний, дав им право на получение генеральных лицензий назолота.

Премьер России Михаил Мишустин в ближайшее время подпишет постановление о выдаче генлицензий на экспорт аффинированного золота и аффинированного серебра в виде слитков, сообщили "Коммерсанту" два источника, знакомые с ситуацией. Сейчас золотодобывающиемогут экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязываются к конкретному контракту.

Как отметил замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных, с введением практики выдачи генлицензий министерство рассчитывает на увеличение количества внешнеторговых контрактов и достижение поставленных к 2024 году целей. В прошлом году экспорт золота, по данным Минпромторга, вырос в денежном выражении в 8 раз - до $6 млрд (около 12,5% от всего экспорта металлов из России).

Катализатором идеи предоставления производителям золота полноценного доступа к экспорту стали действия ЦБ, который с 1 мая 2019 года начал закупатьна внутреннем рынке с дисконтом по отношению к цене Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Величина дисконта выросла с 0,05% до 0,12% к концу году. Самостоятельный экспорт для золотодобывающих компаний в таких условиях стал более выгодным.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба сказал, что необходимость генлицензий стала еще более актуальной после того, как ЦБ с 1 апреля прекратил закупку золота на внутреннем рынке.

По его словам, регулятор не обсуждал с банками и компаниями свои планы по прекращению закупок и не назвал причины такого решения. Эти действия вкупе с резким сокращением авиасообщения снижают ликвидность золота, говорит он.

Эксперты отмечают, что на мировом рынке складывается дефицит физического золота, если золотодобывающие компании получат генлицензии на экспорт, они смогут оптимально отрегулировать свои маркетинговые программы.