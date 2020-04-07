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07 апреля 2020 года 11:47
ЦБ предупреждает об использовании темы коронавируса для хищений с банковских счетов
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Гавриил Григоров/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - Банк России фиксирует новые мошеннические схемы с использованием темы коронавируса COVID-19 для хищения денег с банковских счетов с применением приемов социальной инженерии, говорится в пресс-релизе регулятора. "Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет", - поясняется в сообщении ЦБ. Регулятор отмечает, что преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. "Для того, чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие)", - говорится в пресс-релизе. ЦБ указывает, что всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах. Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям информацию и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений. "Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение", - отметил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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Ключевые слова: Россия, банки, кибермошенничество, ЦБ
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