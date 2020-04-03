Кибермошенники начали использовать коронавирус

3 апреля. FINMARKET.RU - На фоне эпидемии стали распространяться вредоносные приложения, замаскированные под официальные сайты с информацией о коронавирусе. В компании Eset сообщили "Известиям" о появлении нового вредоносного приложения для Windows - COVID-19 Information. Пользователь попадает на фишинговый сайт якобы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где ему предлагается скачать программу для отслеживания новостей о COVID-19. При загрузке устанавливается вредоносное ПО с серверов amazonaws.com - таким образом злоумышленники, возможно, пытаются имитировать инфраструктуру американского интернет-гиганта, отметили в компании.

Антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев рассказал о еще одном выявленном случае. Банковский троян Ginp может открывать на зараженном телефоне веб-страницу под названием Coronavirus Finder. Пользователю сообщают, что поблизости есть люди, зараженные COVID-19. Чтобы узнать, где конкретно они находятся, человек должен заплатить 0,75 евро. В конечном итоге данные банковской карты доверчивого пользователя уходят злоумышленникам.

Генеральный директор компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров пояснил, что в его практике около 80% действий кибермошенников, использующих пандемию коронавируса, связаны с "виртуальными опросами". Он отметил, что такого рода мошенничество сейчас самое популярное в России. Бедеров прогнозирует также появление рассылок, замаскированных под ресурсы с информацией о мерах поддержки граждан и предпринимателей, заявленных правительством.

По оценке Игоря Бедерова, количество кибератак на граждан с 16 марта уже выросло в четыре раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Прежде всего речь идет о фишинге, то есть рассылке писем со ссылками на поддельные сайты, зараженные вирусами, добавил он. Популярность фишинга, по словам эксперта, связана с тем, что это анонимная, недорогая и простая для злоумышленников атака.

Чтобы избежать заражения устройств, Виктор Чебышев рекомендует устанавливать софт только из официальных магазинов приложений, а также никогда не вводить на непроверенных сайтах конфиденциальную информацию, например пароли и данные платежной карты.

Необходимо соблюдать осторожность и приобретать товары лишь на официальных сайтах известных магазинов, считает эксперт по кибербезопасности Eset Ондрей Кубович. По его словам, следует использовать системы безопасных платежей и комплексные антивирусные решения с модулем "Антифишинг" для защиты домашней сети. Кроме того, не стоит доверять письмам от незнакомых отправителей, напомнил эксперт.