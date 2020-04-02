Кудрин не исключил падения ВВП РФ в 2020 г. в умеренном варианте на 3-5%

2 апреля. FINMARKET.RU - Падениев 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%, заявил глава Счетной палаты Алексейв ходе совещания президента РФ с членами правительства (Кудрин также принимал в нем участие).

"За две последние недели прогнозы по российской, в том числе, экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП (России) может составить в этом году существенную величину - от 3% до 5%, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%", - сказал Кудрин.

Кудрин напомнил, что "в 2009 году средняя цена на нефть была $61, а в этом году она будет существенно меньше, и ситуация на рынке сильно отличается от того, что было раньше, то есть здесь более нестандартные, шоковые ситуации на рынке нефти".

"И я еще хочу напомнить, что в 2009 году реальные доходы населения, тем не менее, не упали, в связи с тем, что вы (Путин) тогда приняли решение о повышении пенсий практически на 50%, что сильно смягчило ситуацию в таких социальных группах", - напомнил Кудрин

Глава Счетной палаты также напомнил, что в кризис 2009 года "мы потратили почти 10% ВВП на поддержку". "Причем половина ушла на капитализацию банков в разных формах, а значительная часть, конечно, на компенсацию выпадающих доходов федерального бюджета и на дополнительную помощь бизнесу в разных форматах", - сказал он.

Сейчас, по мнению Кудрина, "ситуация нестандартная, и даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз, общий объем поддержки от 5% ВВП и выше скорее всего потребуется".

"Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано. Но, мне кажется, бизнесу очень важно услышать, что новый пакет, достаточно серьезный уже готовится. Это сейчас очень смягчило бы ситуацию", - продолжил он.

"И нам придется идти опять же на нестандартные формы поддержки, которых в прошлый раз не было, - на прямые субсидии отдельным отраслям, теперь больше, наверное, не банковский сектор, а сектор услуг, где помочь, в том числе и частично компенсировать зарплату. У какой-то группы отраслей нужно определить принципы выделения. Есть интересное предложение сейчас уже у экономистов, как селективно это сделать, чтобы более справедливо это оказалось. Допустим, в проценте от уплаченных налогов за прошлый год и так далее. Но такая прямая поддержка тоже потребуется, только отсрочки долгов или налогов не спасут ситуацию во многих отраслях", - озвучил свое предложение Кудрин.

"Повторяю, я бы рассмотрел дополнительный комплекс. Я знаю, что его готовят, но, может, не стоит откладывать. Плюс сама величина этой поддержки должна быть существенной, нужно иметь в виду, что, может быть, нам Резервный фонд придется чуть больше в этом году потратить, чем, допустим, равномерно его распределять на ближайшие три-четыре года. Конечно, будут иметь значение и займы на рынке, финансовый сектор готов сейчас и часть в виде займов отдать правительству", - считает глава Счетной палаты, бывший министр финансов (с 2000 по 2011 годы).

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", в 2020 году ожидают значительную рецессию в российской экономике - в среднем снижение ВВП РФ в настоящий момент ожидается на 1,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей, составленного "Интерфаксом" на основе ежемесячного опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров (опрос проводился 30-31 марта).

При этом высокая неопределенность, связанная с развитием пандемии коронавируса и, как следствие, неопределенность вокруг сроков и глубины карантина внутри России, динамики мировой экономики, цен на нефть, заставляет экономистов делать так называемые "промежуточные" прогнозы, которые могут довольно быстро претерпевать изменения.

Текущий разброс оценок по динамике российского ВВП на 2020 год составляет от минус 4% до плюс 0,1%, большая часть ожиданий находится в интервале от около минус 1% до минус 3%. По опросу еще месяц назад (в конце февраля) консенсус-прогноз предполагал рост ВВП РФ на 1,8% в 2020 году.

Среднегодовая цена на нефть марки Urals экономистами ожидается в 2020 году на уровне $35 за баррель (по опросу месяц назад - $58).

Официальныйпо росту ВВП на 2020 год у Минэкономразвития составлял 1,9%, у ЦБ - 1,5-2%, но уже и глава Минэкономразвития, и глава ЦБ заявляли, что эти оценки устарели, и на них ориентироваться не нужно (министерство должно уточнить прогноз к 9 апреля, а ЦБ - 24 апреля).

В середине марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов высказывал мнение, что рост российской экономики останется в положительной зоне в 2020 году, глава ЦБ Эльвира Набиуллина 20 марта на брифинге также заявляла о своих ожиданиях роста экономики в 2020 году. Но, как уже отмечалось, текущие изменения ситуации из-за коронавируса таковы, что оценки могут устаревать уже через несколько дней.