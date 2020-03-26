26 марта. FINMARKET.RU - Это поистине конец эпохи офшоров – так реагируют консультанты на слова президента Владимира Путина о повышении налоговой нагрузки на выплачиваемые за границу пишут "Ведомости". В обращении к населению 25 марта он предложил поддержать людей, а также малый и средний бизнес: повысить пособие по безработице, снизить страховые социальные взносы, увеличить выплаты по больничным. Платить за это предстоит бизнесу с зарубежными структурами, иностранным инвесторам и вкладчикам с депозитами больше 1 млн руб.

Все выплаты процентов и дивидендов за рубеж "должны облагаться адекватным налогом", сказал, сейчас же они "облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%", что несправедливо, так как люди с зарплат платят 13%. Поэтому он предложил повысить ставку налога на выводимые за рубеж доходы до 15%, а если страны откажутся скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения, Россия из них выйдет. Это коснется как физических, так и юридических лиц, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будет ли увеличена нагрузка и на выплачиваемые за границу роялти, он не сказал.

"Ведомости" приводят мнение специалистов, оценивающих инициативы Путина.

Нагрузка на инвестиции в Россию вырастет, предупреждает партнер "Кроу экспертизы" Рустам Вахитов: для большинства стратегических инвесторов доходность вложений в российские активы снизится на 10 п. п., в некоторых случаях это может быть достаточным для отказа от инвестиций. Если странам не удастся договориться и соглашения будут расторгнуты, то есть риск, что иностранному бизнесу придется платитьи в России, и в других странах, опасается директор департамента налогов и права Deloitte Олег Трошин.

Пока не станет ясно, как будет работать новая норма, Россия скорее всего столкнется с оттоком капитала, предупреждает директор департамента налогового и юридического консультирования KPMG Александр Токарев. Иностранные инвестиции сократятся, уверен налоговый менеджер крупной международной компании. Уйдут те, кто в нынешней ситуации и при новом налогообложении не сможет получать прибыль на российском рынке, считает Токарев.

Под ударом и доходы части населения. "Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., установить налог на процентный доход в размере 13%", – сказал Путин. Будет ли это правило распространяться в том числе на "народные"» ОФЗ, он не уточнил. По словам президента, "мера затронет только порядка 1% вкладчиков". Но это 55,3% от общей суммы вкладов, или почти 17 трлн руб., по данным АСВ на 1 января.

Финансисты разочарованы грядущими переменами, пишут "Ведомости". "Налог на депозиты – плохая идея, особенно после снижения ключевой ставки ЦБ. Это подстегнет спрос на валюту: люди будут забирать деньги из банков и покупать валюту, кредитуя США и ЕС", – сетует руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. Эта мера сейчас может привести к перетоку денег с рублевых вкладов на валютные счета "до востребования" для защиты от риска обесценения рубля, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "В облигациях и евробондах есть риск, что, во-первых, инвесторы будут просить премию за недополученный из-за налога доход, поэтому доходности облигаций будут выше, а сами бумаги – дешевле, а во-вторых, часть инвесторов может переориентироваться на менее рискованные иностранные бонды", – говорит Порывай.