В России появятся частные судебные приставы

17 марта. FINMARKET.RU - В Совете федерации был представлен законопроект, предлагающий введение в России института частных судебных исполнителей и передачу им нав том числе исполнительных документов в отношении граждан. Авторы проекта указывают, что он даст возможность должнику заключать соглашения о порядке исполнения взыскания, устраивающие обе стороны. Однако эксперты видят значительные риски для граждан в реализации законопроекта, пишет "Коммерсант".

Как пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта Александр Агеев, сейчас к должникам в основном применяются санкционные меры, а введение института частных судебных исполнителей позволит им комфортно выплатить

Однако эксперты видят в данном нововведении существенные риски. Есть мнение, что при принятии законопроекта в нынешней редакции есть риск столкнуться с возросшей нагрузкой на должника, которому придется платить значительно большие суммы за принудительное взыскание, нежели сейчас.

Эффективность действующей системы органов принудительного исполнения является довольно низкой, указывают авторы законопроекта. Из 87,5 млн исполнительных документов в 2018 году окончено фактическим исполнением около 34,5%. Судебные решения реальным исполнением оканчиваются лишь в 25% случаев. От подлежащих взысканию сумм требований в пользу взыскателей ежегодно взыскивается не более 6,6% денежных средств, а по судебным актам — 5,5%. При этом с 2005 по 2018 годы количество исполнительных производств, ежегодно находящихся в ФССП на исполнении увеличилось в четыре раза. По мнению авторов законопроекта, его реализация сможет сократить нагрузку на судебных приставов до 25%.