.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
17 марта 2020 года 08:57
В России появятся частные судебные приставы
|3
Сергей Коньков/ТАСС
17 марта. FINMARKET.RU - В Совете федерации был представлен законопроект, предлагающий введение в России института частных судебных исполнителей и передачу им на взыскание в том числе исполнительных документов в отношении граждан. Авторы проекта указывают, что он даст возможность должнику заключать соглашения о порядке исполнения взыскания, устраивающие обе стороны. Однако эксперты видят значительные риски для граждан в реализации законопроекта, пишет "Коммерсант". Как пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта Александр Агеев, сейчас к должникам в основном применяются санкционные меры, а введение института частных судебных исполнителей позволит им комфортно выплатить долги. Однако эксперты видят в данном нововведении существенные риски. Есть мнение, что при принятии законопроекта в нынешней редакции есть риск столкнуться с возросшей нагрузкой на должника, которому придется платить значительно большие суммы за принудительное взыскание, нежели сейчас. Эффективность действующей системы органов принудительного исполнения является довольно низкой, указывают авторы законопроекта. Из 87,5 млн исполнительных документов в 2018 году окончено фактическим исполнением около 34,5%. Судебные решения реальным исполнением оканчиваются лишь в 25% случаев. От подлежащих взысканию сумм требований в пользу взыскателей ежегодно взыскивается не более 6,6% денежных средств, а по судебным актам — 5,5%. При этом с 2005 по 2018 годы количество исполнительных производств, ежегодно находящихся в ФССП на исполнении увеличилось в четыре раза. По мнению авторов законопроекта, его реализация сможет сократить нагрузку на судебных приставов до 25%.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Istina 17.03.2020
Следует обратить ответственность на тех, кто не контролирует отдельных участников гражданских отношений, кто не исполняет функции надзора за соответствием действий номенклатуры власти законодательству Российской Федерации, кто умышленно действует в пользу выгодоприобретателей ложной задолженности, умышленно бездействует и делает крайним гражданина, потребителя услуг на разных рынках страны.
Istina 17.03.2020
№229-ФЗ грубо нарушается при действующей системе. Полномочия ФССП РФ постоянно увеличивают при "Эффективность действующей системы органов принудительного исполнения является довольно низкой, указывают авторы законопроекта". Следует начать привлекать к персональной ответственности должностных лиц юридических лиц, организаций всех форм собственности, кто намеренно создает ситуации задолженности граждан, формируя ложную задолженность, действуя в личных интересах, выгодах 3- х лиц.
Istina 17.03.2020
"По мнению авторов законопроекта, его реализация сможет сократить нагрузку на судебных приставов до 25%". Обеспечивая новых исполнителей, частных приставов, работой, нужно отказаться от неэффективной "действующей системы органов принудительного исполнения является довольно низкой, указывают авторы законопроекта". Полностью, ибо неэффективность только следствие непрофессионализма. Авторы законопроекта не гарантируют обеспечение прав граждан с частным специалистом. Сохраняя действующий институт и вводя новый увеличивают коррупционную составляющую.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.