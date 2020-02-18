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18 февраля 2020 года 08:25
Правительство против отмены моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
18 февраля. FINMARKET.RU - Правительство РФ направило отрицательное заключение на законопроект, которым предлагается отменить введенный с 2016 года мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Василий Иконников. Как говорится в документе, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда (ПФР) в 2020 г. на 368,5 млрд руб., в 2021 г. - на 426,4 млрд руб., в 2022 г. - на 524,6 млрд руб. Финансирование данных расходов сенатор предлагается провести за счет использования части профицита федерального бюджета. "Фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров", - говорится в документе. Вместе с законопроектом было внесено и заключение правительства, которое было направлено в Госдуму на прошлой неделе. "Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров", - говорится в отзыве. В правительстве законопроект не поддерживают и считают, что отмена моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам "требует дополнительного обоснования". Индексация пенсий всем работающим пенсионерам не производится с 2016 года. Данная тема периодически поднималась в работе правительства. Так, в июле 2018 года глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Госдуме, заявлял, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год. "Мы исходим из того, что сейчас ресурса для этого необходимого нет", - пояснял тогда Топилин. Позже, в ноябре 2018 г., премьер Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам-инвалидам, но уже в январе 2019 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока правительство РФ не готово повышать пенсии работающим пенсионерам. "Всегда ставится вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но пока сейчас этого вопроса в повестке дня нет", - сказала она.
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Ключевые слова: Россия, пенсии, индексация, мораторий
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