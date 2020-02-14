Потери работающих пенсионеров от отмены индексации пенсий - 11 тыс. руб. в год

14 февраля. FINMARKET.RU - Запрет индексации пенсий работающим лишает среднестатистического пожилого труженика более 11 тыс. руб. в год. Экономисты, близкие к финансовому блоку правительства, признают, что после повышения пенсионного возраста отмена индексации пенсий работающим перестала быть оправданной мерой. В Минтруде уверяют, что работающие пенсионеры формально не лишены индексации, пишет "Независимая газета", приводящая мнение экспертов.

"В условиях повышения пенсионного возраста актуальность и целесообразность неидексациии пенсий работающим пенсионерам с каждым годом становятся все меньше и меньше", – сообщил "НГ" замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Назаров (также – директор Научно-исследовательского финансового института Минфина).

"Поэтому я думаю, что в 2025 году можно было бы совсем смело возвращаться к индексацииработающим пенсионерам. Делать ли это прямо сейчас – вопрос скорее политический", – уточнил он.

Как пояснил Назаров, польза отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам заключалась в том, что благодаря этой мере можно было больше индексировать пенсии неработающим пенсионерам, живущим на одну пенсию. Но после такого решения "могли создаваться стимулы (и с каждым годом эти стимулы становятся все сильнее) получать теневой доход либо вообще прекращать работать, особенно у низкооплачиваемых людей"», сказал Назаров.

Опрошенные "НГ" эксперты считают, что вопрос восстановления индексации пенсий работающим пожилым гражданам уже назрел. По словам доцента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, с учетом сегодняшней продолжительности жизни граждан как раз более разумно производить для них индексацию не по итогам увольнения, а прямо сейчас.

Кроме того, если говорить об экономическом аспекте, то, как отметила Мирзабалаева, "что мешает работающему уволиться, получить доплату к пенсии, накопленной на пенсионных счетах, и через три месяца вновь устроиться на работу или уйти подрабатывать в неформальный сектор?" Государство, с одной стороны, предпринимает шаги к обелению экономики, стимулированию самозанятости, а с другой – пытается сэкономить на индексации пенсий, что приводит к подобным противоречиям и уходу людей в тень, следует из объяснений экономиста.

В то же время, как отметил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский, экономическая эффективность повышения пенсионного возраста тоже "стремится к нулю уже в среднесрочной перспективе". "Ни в одной стране повышение пенсионного возраста не привело к экономии бюджета и пенсионных фондов на отрезке более пяти лет, – сообщил эксперт. – Таким образом, реформа служит только тактическим целям и накоплению средств на несколько лет, но становится все более тяжелым бременем позднее".

В итоге именно поэтому "правительство не будет отказываться от дополнительных мер экономии бюджета, тем более в условиях глобального ухудшения экономики", предполагает Звенигородский.

На сегодняшний день в России действующим законодательством не предусмотренастраховых пенсий работающих пенсионеров, подтвердил новый министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая в Совете Федерации. В период трудовой деятельности пенсионеров "им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии", пояснил министр. "В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию", – уверил сенаторов Котяков.