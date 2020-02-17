Жалобы граждан в ФССП выросли за год в 1,3 раза

17 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по поводу нарушения прав при взыскании просроченной задолженности физлиц поступило существенно больше обращений, чем годом ранее. Так, судебные приставы приняли к рассмотрению почти 28,4 тыс. обращений граждан о нарушении закона о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), следует из отчетности службы. Это на 29,1% больше, чем годом ранее. Из рассмотренных в 2019 году обращений обоснованными признаны около 15%, по итогам 2018 года таких было 9%, пишет "Коммерсант"

Структура обращений за последние 2 года почти не изменилась. Чаще всего граждане жалуются на микрофинансистов (46% и 45,8% соответственно), следом идут профессиональные коллекторы (32,7% и 32,3%). Несколько меньше стало жалоб на банки - 9,4% против 12%, а доля жалоб на иных лиц, напротив, выросла с 9,9% до 11,9%. По итогам рассмотрения судами составленных протоколов по более чем 2,1 тыс. были назначены штрафы в целом на 114,7 млн руб. Больше всего штрафов заплатили коллекторы - почти 74 млн руб., МФО нарушения обошлись в 35,7 млн руб., банкам - в 315 тыс. руб., иным лицам - в 4,7 млн руб.

Как пояснили в ФССП, увеличение количества поступающих жалоб граждан на незаконные действия при возврате просроченной задолженности связано в том числе с их информированием о положениях профильного закона.

За 3 года его действия должники стали лучше знать свои права и возможности и начали их более активно использовать, соглашается президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

В то же время, по словам директора СРО "МиР" Елены Стратьевой, низкая доля обоснованных жалоб свидетельствует о сохраняющемся невысоком уровне понимания законодательства.

Эксперты считают, что жалоб на нарушения при взыскании просроченной задолженности не становится значительно меньше еще и потому, что число должников с просроченными кредитами растет.