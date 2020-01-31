Мошенников обезопасят с помощью ограничения онлайн-платежей

31 января. FINMARKET.RU - Гражданам необходимо предоставить возможность отказаться от онлайн-оплаты товаров и услуг и дистанционного перевода средств, считают в ОНФ. ОНФ провел экспертное совещание на тему противодействия мошенничеству, связанному с несанкционированным использованием банковских карт, пишет "Коммерсант".

Правозащитники предлагают рассмотреть вопрос предоставления гражданам права письменно отказаться от сервисов по дистанционному переводу денег и оплаты услуг в интернете, оставив лишь возможность снятия средств в банкоматах. Это, по их мнению, можно реализовать как на уровне банков, так и через Национальную систему платежных карт (НСПК). Другим вариантом решения проблемы социальной инженерии может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денег. Эксперты отметили, что при замене сим-карты блокируется получение финансовых сообщений на некоторое время и нужно просто увеличить срок блокировки. Эти идеи не потребуют значительных финансовых расходов и позволят в кратчайшие сроки снизить уровень преступлений в данной сфере, уверены они.

В ОНФ отмечают, что в стране огромное количество граждан, не имеющих достаточного уровня знаний в сфере защиты персональных данных, использования новых технологий, противодействии мошенничеству. "Зачастую граждане не всегда по собственной воле получают пластиковые карты, совершенно не готовы к рискам их использования и сразу становятся потенциальной жертвой",- говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

На фоне бурного развития мобильного банкинга и интернет-торговли решение лишить пользователей преимуществ, которые предлагают цифровые сервисы, выглядит радикальным, считают операторы связи. Эксперты считают, что внедрение подобных ограничений для банков носит прежде всего имиджевый характер.