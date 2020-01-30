Госсофинансирование может быть распространено на ГПП

30 января. FINMARKET.RU - Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС, пишет "Коммерсант", ссылаясь на свой источник.

"Минфин и ЦБ действительно обсуждают перенос программы софинансирования взносов на стандартизированную пенсионную схему по НПО — гарантированный пенсионный план",— подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Это вопрос пока обсуждается на уровне идеи",— отметил собеседник “Ъ”, подчеркнув, что, если все-таки будет принято положительное решение, соответствующие поправки будут внесены лишь ко второму чтению.

Вместе с тем, по словам господина Моисеева, развернутая напрограмма государственного софинансирования может быть распространена только на граждан, начинающих трудовую деятельность. При этом средства со стороны государства будут также поступать из ФНБ. Других параметров обсуждаемой программы чиновник не назвал. На начало 2020 года ФНБ составлял 7,8 трлн руб., или 6,9% от ВВП, и в этом году должен перешагнуть целевой показатель в 7%, когда станет возможным инвестирование его средств.