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28 января 2020 года 09:06
ГПП прибавит к госвыплатам до 30 тысяч
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Сергей Фадеичев/ТАСС
28 января. FINMARKET.RU - Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, пишут "Известия", приводя расчеты аналитиков FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей. На самые скромные выплаты смогут рассчитывать проживающие в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тыс. рублей). При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек, подсчитала FinExpertiza. Самый высокий показатель будет в Ивановской области (87%), Алтайском крае (85%), Орловской (84%) и Кировской областях (83%), а также Республике Мордовия (83%). ГПП должен заработать в 2021 году. Взносы в НПФ не будут облагаться 13-процентным НДФЛ — при условии, что они не превышают 6% общего дохода. Первые выплаты из накопленных средств можно будет получить либо при наступлении пенсионного возраста, либо через 30 лет после начала уплаты взносов. Возможна также единовременная или досрочная выплата — для оплаты лечения тяжелого заболевания. ГПП — исключительно добровольная схема, подчеркнули в Банке России в ответ на запрос "Известий". Успех его распространения, по мнению регулятора, будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы системы и ее преимущества. В свои расчеты FinExpertiza закладывала доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП, — именно такой ориентир в качестве "идеального" называл Минфин. Однако за последние годы лишь единичные фонды смогли показать такую прибыль, говорится в исследовании. Реальная доходность в 6,7% — это слишком оптимистично, отметил главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах, чье мнение приводит газета. На длинном горизонте ставка в 1–2% выглядит более реалистичной. Если опираться на последние 20 лет, то накопленный уровень инфляции составил более 550%, объяснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. За этот период Россия пережила несколько экономических кризисов, усиление геополитических рисков и обвал нефтяных цен, напомнил он. При подобном сценарии, чтобы нейтрализовать инфляционное воздействие, понадобится 8–10% годовых, а на безбедную и независимую старость — до 300 тыс. рублей в месяц, резюмировал Сергей Дейнека.
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