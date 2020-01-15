Средства в ГПП разрешат изымать досрочно в сложных ситуациях

15 января. FINMARKET.RU - Банк России и Минфин РФ хотят дать возможность гражданам досрочно забирать пенсионные средства из "гарантированного пенсионного плана" (ГПП) не только на лечение, но и в случае тяжелой жизненной ситуации, сообщил на Гайдаровском экономическом форуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

В ходе вступления он отметил, что точный список болезней и тяжелых жизненных ситуаций еще предстоит проработать.

Согласно законопроекту, гражданин имеет право перевести свои средства по обязательному пенсионному страхованию в. Выплаты начинаются или по достижении пенсионного возраста, или спустя 30 лет после начала участия в ГПП. При этом у человека будет выбор: получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.

Моисеев в среду отметил, что в законопроекте о ГПП ЦБ РФ и Минфин хотят предусмотреть среди причин для досрочного изъятия пенсионных средств на этапе накоплений тяжелые жизненные ситуации.

"Ранее мы ссылались на социально-значимые болезни", - сказал он, отметив, что в новой концепции законопроекта "если тяжёлая болезнь или жизненная ситуация: грубо говоря, сгорело единственное жилье - гражданин сможет, заплатив НДФЛ, эти деньги забрать до выхода на пенсию". При этом Моисеев отметил, что Минфин будет предлагать, чтобы сам инвестиционный доход не облагался НДФЛ.

Моисеев также не исключил возможности продления госпрограммы софинансирования для ГПП.

"Мы готовим документ к повторному общественному обсуждению. Нам пришло много поправок, и мы большинство из них учитываем. На следующей неделе, до начала февраля, мы разместим новый документ. Значительная доля замечаний - из социального блока правительства, они носят характер юридико-технический, что будет работать, а что нет. Мы учитываем и сейчас ожидаем уже финальные поправки от двух пенсионных ассоциаций. Мы в значительной степени эти поправки планируем учесть", - сказал он.

Также замминистра финансов отметил, что разработчики законопроекта планируют его внести в правительство до конца марта 2020 года.

"Я бы очень хотел бы, чтобы до конца весенней сессии этотбыл внесен в Государственную думу. Я очень рассчитываю на то, что нам удастся ближе к середине июля принять этот законопроект в Государственной думе в первом чтении", - надеется Моисеев.

Переходы между фондами в ГПП будут осуществляться с помощью простой электронной подписи (ПЭП), позже добавил Моисеев журналистам.

Осенью 2019 года Минфин и ЦБ РФ обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной системы взамен индивидуального пенсионного капитала под названием "гарантированный пенсионный план". Среди основных ее элементов - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Законопроект о ГПП был опубликован для общественного обсуждения в конце октября 2019 года. Планируется, что он вступит в силу в 2021 году.