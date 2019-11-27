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27 ноября 2019 года 08:25
Концепция ГПП получает не поддержку, а замечания
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
27 ноября. FINMARKET.RU - Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) рискует разделить участь своего предшественника - индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Законопроект об инструменте, призванном мотивировать россиян самостоятельно копить на старость, который Минфин опубликовал в конце октября, получает не поддержку, а многочисленные замечания. Первым на прошлой неделе высказался глава Минтруда Максим Топилин, пишут "Известия". В кулуарах съезда "Единой России" он заявил, что документ наконец поступил в ведомство и сейчас идет подготовка замечаний. Однако, как рассказали источники газеты, знакомые с ситуацией, ведомство уже направило авторам отзыв с большим количеством правок. На прошлой неделе Максим Топилин отметил два пункта, которые вызывают вопросы у его ведомства: обеспечение гарантий и страхование ответственности (по всей вероятности, негосударственных пенсионных фондов - НПФ). Однако, как рассказали источники "Известий", знакомые с ходом обсуждения ГПП в правительстве, социальный блок не поддерживает концепцию в ее нынешней конфигурации - сразу по нескольким причинам. - Во-первых, непонятно, почему разработкой мер социальной политики занимается финансовый блок, - уточнил один из собеседников. - Во-вторых, концепция ГПП не содержит никаких важнейших целей, которые планируется достичь за счет этого продукта. Например, коэффициента замещения. Второй собеседник издания назвал разногласия "принципиальными" и высказал предположение, что законопроект о ГПП не пройдет межведомственное согласование и вопрос о его будущем будет снова решаться на самом высоком уровне. Объемный документ с многочисленными замечаниями для заключения правительства готовит и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (ИЗИСП), рассказал источник "Известий", знакомый с ситуацией. По его словам, один из затрагиваемых в нем вопросов - проблема собственности на пенсионные резервы, которые будут формироваться в рамках ГПП. Так, еще на стадии обсуждения ИПК авторы говорили о том, что эти средства будут собственностью гражданина. Однако позднее эта позиция была пересмотрена. Взносы, которые люди будут делать в НПФ, предполагается оставить собственностью фондов. Свое отношение к новой реформе уже выразили и работодатели. Во вторник комитет по развитию пенсионных систем и соцстрахованию РСПП подготовил проект позиции по поводу ГПП. По словам источников газеты, нынешняя конфигурация ГПП не представляет интереса для работодателей из-за недостаточных налоговых льгот. При этом ряд бизнесменов обратили внимание на то, что администрирование новой системы потребует значительных дополнительных и регулярных затрат, в том числе на программное обеспечение для взаимодействия с пенсионным оператором. Но самое главное - работодатели опасаются, что реализация концепции может создать противоречия между новым продуктом и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения. Более того, уточнили собеседники "Известий", ГПП может поставить под вопрос дальнейшее развитие существующих программ, которые на сегодняшний день охватывают более 6 млн человек. Проблемы, считают работодатели, могут возникнуть в связи с тем, что ГПП предусматривается возможность получать большие налоговые льготы, чем по классическому негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), гибкость в вопросе выплат, а средства будут застрахованы с учетом инвестдохода.
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