Мантуров не верит в уход Apple с рынка из-за закона о предустановке российского ПО

25 декабря. FINMARKET.RU -вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественногона гаджеты, заявил министр промышленности и торговлиДенис Мантуров в интервью "Известиям".

"Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone, очень интересный по технологиям и дизайну, с двусторонним экраном. Мы вовремя запатентовали это ноу-хау, никто нас не переплюнул. Это, кстати, лишний раз подтверждает высокую интеллектуальность разработчиков, но всё уперлось в наш рынок. Он не позволил обеспечить эффективную экономическую модель производства этих аппаратов в России –– они производились в Китае. В итоге китайцы и купили YotaPhone полностью. Но мы по крайней мере получили хороший опыт. Думаю, что на каком-то этапе мы возобновим попытки –– тогда, когда будет позволять в том числе и элементная база", - сказал Мантуров.

При этом, по его словам, сейчас на российском рынке гаджетов в сегменте продаж смартфонов доминируют другие производители, а не Apple.

"Не каждый станет покупать Apple", - отметил глава Минпромторга.

Перечень из примерно пяти отечественных приложений для обязательной предустановки на мобильные устройства определят в июле 2020 года, сообщал "Интерфаксу" информированный источник.

"В число обязательных к предустановке войдут приложения из "Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин". В настоящее время он насчитывает более 6 тыс. программных продуктов отечественного производства, распределенных по целевым категориям",- сказал источник. Тем не менее, в реестре нет отдельного перечня программного обеспечения (ПО) для мобильных устройств.

"Минкомсвязь РФ, ФАС совместно с профильными ассоциациями производителей ПО к июлю 2020 года должна будет определить такой перечень приложений, из числа которых будут выбраны обязательные к предустановке на все продаваемые в России гаджеты, и направить свои предложения в правительство РФ", - сказал источник.

По его данным, речь может идти о порядка пяти наиболее востребованных программных продуктах. "В их числе, скорее всего, будет браузер, приложение для навигации, почтовый клиент и другие сервисы", - сказал источник.

Поправки о предустановке российского программного обеспечения 2 декабря подписал президент России Владимир Путин, они вступят в силу 1 июля 2020 года.