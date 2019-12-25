Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

25 декабря. FINMARKET.RU - Вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, предупреждают производители электроники и ритейлеры. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространитьза стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО), пишет "Коммерсант". С этой инициативой РАТЭК выступила на заседании рабочей группы при экспертном совете Федеральной антимонопольной службы (ФАС)информационным технологиям 23 декабря, рассказал “Коммерсанту” представитель ассоциации Антон Гусков. В заседании также участвовали производители, дистрибуторы и продавцы оборудования, разработчики софта и операторы связи.

Сейчас ответственность за качество и стабильность работы несут производители, импортеры и продавцы устройств, поясняет Гусков. Но 1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50–200 тыс. руб.

Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК. По мнению ассоциации, их ответственность, включая материальную, необходимо закрепить в законе "О защите прав потребителей".

РАТЭК также предлагает смягчить вступление закона в силу с помощью переходного периода сроком до года. В этот период ассоциация предлагает провести пилотный проект по предустановке одного некоммерческого приложения, например "Госуслуг", на один конкретный вид устройств.

В ФАС уточнили, что служба к январю 2020 года готовит акт правительства по реализации закона о предустановке, а предложения будет принимать до 26 декабря.