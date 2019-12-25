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25 декабря 2019 года 09:45
Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО
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Донат Сорокин/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - Вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, предупреждают производители электроники и ритейлеры. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО), пишет "Коммерсант". С этой инициативой РАТЭК выступила на заседании рабочей группы при экспертном совете Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по информационным технологиям 23 декабря, рассказал “Коммерсанту” представитель ассоциации Антон Гусков. В заседании также участвовали производители, дистрибуторы и продавцы оборудования, разработчики софта и операторы связи. Сейчас ответственность за качество и стабильность работы несут производители, импортеры и продавцы устройств, поясняет Гусков. Но 1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит правительство, а за несоблюдение требований предлагается наказывать штрафами, которые для юридических лиц составят 50–200 тыс. руб. Таким образом, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, считают в РАТЭК. По мнению ассоциации, их ответственность, включая материальную, необходимо закрепить в законе "О защите прав потребителей". РАТЭК также предлагает смягчить вступление закона в силу с помощью переходного периода сроком до года. В этот период ассоциация предлагает провести пилотный проект по предустановке одного некоммерческого приложения, например "Госуслуг", на один конкретный вид устройств. В ФАС уточнили, что служба к январю 2020 года готовит акт правительства по реализации закона о предустановке, а предложения будет принимать до 26 декабря.
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Ключевые слова: Россия, электроника, ПО, ответственность
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