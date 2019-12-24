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24 декабря 2019 года 10:30
Персональный код счетов - путь к отмене банковского рабства
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Imago/ТАСС
24 декабря. FINMARKET.RU - В России может появиться единый идентификационный код счетов - как для граждан, так и для корпораций. Концепцию такого ID участники финрынка обсуждают с регулятором, пишут "Известия" со ссылкой на источники. По словам близкого к ЦБ источника, один из возможных вариантов - присваивать каждому физическому или юридическому лицу особый код, который будет ассоциироваться со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка. Такой ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей, отметил он. Аналогичный механизм действует в Европе - так называемый IBAN (International Bank Account Number). Кроме прочего, ID позволит избежать ошибок при подсчете данных о долговой нагрузке, упростит консолидацию данных на каждого конкретного заемщика в бюро кредитных историй и так далее, отметил он. По словам другого источника, в регуляторе есть как сторонники, так и противники введения единого идентификатора. Часть специалистов считают новацию преждевременной, поскольку это потребует пересмотра всей системы анализа, структурирования данных, которые поступают в ЦБ от поднадзорных ему организаций. Другие же эксперты ЦБ уверены, что в условиях цифровизации привязать идентификатор к системе бухучета - не проблема. Дело коснется скорее разработки новых IT-алгоритмов, чем тотального пересмотра системы отчетности. Директор Центра по финансовой политике и рынкам РСПП Андрей Лисицын считает, что внедрять универсальный идентификатор в России и на пространстве ЕАЭС и СНГ, необходимо, чтобы клиент мог избежать сложностей при переходе из одного банка в другой. Как отметила предправления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева, единый ID - это путь к отмене банковского рабства. "Если сейчас переход из одного банка в другой занимает 45 дней, то в Европе с помощью IBAN на это уходит 3 дня", - сказала она. По словам эксперта, введение идентификатора позволит снизить издержки на оформление переводов. Однако главный вопрос - к безопасности данных, считает Обаева. IBAN - международный номер банковского счёта, позволяющий достоверно определять трансграничные счета и снизить риск ошибок в реквизитах при переводах между кредитными организациями. Его использование ускоряет межбанковские платежи и делает их дешевле. IBAN используется в 77 государствах.
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Ключевые слова: Россия, счета, идентификация
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