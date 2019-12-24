Годовой оборот контрафакта в торговых центрах может превышать 25 млрд руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Годовой оборот контрафакта в торговых центрах может превышать 25 млрд рублей, такие цифры приводятся в исследовании компании BrandMonitor.

"Подделки обычно ассоциируются с вещевыми рынками и торговыми рядами, но не менее широко они представлены в торговых центрах.в торговых центрах реализуется в частности через "островки" – небольшие отдельно стоящие прилавки в зонах плотного трафика покупателей", - указывается в исследовании. Причем большинство продавцов, торгующих контрафактом на таких "островках", открыто признаются в торговле подделками.

Доля контрафакта доходит до 60% в зависимости от типа островка и категории торгового центра. Через "островки", пишет BrandMonitor, распространяются детские игрушки, аксессуары для электроники, сумки и рюкзаки, косметика и парфюмерия.

В ходе интервью 69% продавцов открыто признались, что торгуют подделками. Еще 31% предпочли скрыть этот факт, хотя предварительные закупки показали, что на их прилавках присутствуют неоригинальные товары.

Среди опрошенных продавцов 55% не знают, запрещает ли закон продавать контрафакт. Еще 35% считают, чтоподделками легальна, и только 10% отвечают, что продавать подделки – значит нарушать закон.

Среди продавцов, которые признались в торговле копиями и репликами, большинство (70%) утверждают, что продают товар высокого качества. Еще 10% считают, что их товар превосходит оригинальный по качеству. 20% опрошенных допускают, что реализуемые ими контрафактные товары могут быть некачественными, пишут авторы исследования.

В BrandMonitor также провели опрос среди населения России. Выяснилось, что в "островках" совершают покупки почти три четверти россиян – 73%. Ежемесячно делают покупки в островках 13% опрошенных, остальные (60%) – от случая к случаю, раз в несколько месяцев или реже.

42% посетителей островков испытывали проблемы с купленной продукцией. Так, 21% покупателей сообщили об отсутствии гарантии производителя, 18% купили подделки, 13% приобрели бракованный или низкокачественный товар. Большинство (70%) покупателей решили вернуть проблемные товары. Из них две трети (69%) успешно осуществили возврат, остальные этого сделать не смогли – продавец отказался принимать товар.