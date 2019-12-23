Россияне на Новый год выбирают бюджетные туры

23 декабря. FINMARKET.RU - Новогодние предпочтения россиян, покупающих туры за рубеж, изменились. Интерес организованных туристов к странам Юго-Восточной Азии начал снижаться: все меньше путешественников планируют провести там новогодние праздники, следует из данных крупных систем бронирования, предоставленных по запросу "Коммерсанта" . Так, по подсчетам Travelata.ru, доля Индии (Гоа) в общей структуре продаж на период длинных выходных в этом году составила 11% против 13% годом ранее. В Level.Travel фиксируют размытие доли направления за то же время на 4 процентных пункта (п.п.), до 9%.

По подсчетам погранслужбы ФСБ, за девять месяцев этого года Индию посетили 73,1 тыс. россиян — это на 22,3% меньше, чем годом ранее. При этом общее число выездов за рубеж за тот же период увеличилось на 14,2%.

Похожая ситуация в Таиланде, куда в этом году турпоток сократился впервые с 2015 года: по итогам первых девяти месяцев снижение оценивается в 9,2% (до 534,8 тыс.) относительно того же периода 2018 года. Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева указывает, что в этом году компания отказалась от блоков мест в Таиланд на новогодние каникулы, считая их рискованными на фоне общего снижения популярности Юго-Восточной Азии.

Аналогичное решение "Интурист" принял относительно Вьетнама. Как следует из расчетов погранслужбы ФСБ, по итогам девяти месяцев в страну съездили на 7% (299,7 тыс. человек) меньше россиян, чем годом ранее.

В Level.Travel говорят об увеличении доли Турции на 2 п.п., почти до 16%. Одновременно аналитики обращают внимание на рост популярности ОАЭ: направление сформировало 14,78% продаж на, это на 4 п.п. выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В TUI Russia лидером новогоднего спроса называют Турцию: доля страны в общей структуре бронирований достигла 24,3% против 12,3% годом ранее. В компании указывают, что 90% путешественников при этом отправляются в Анталью.

Еще один серьезный конкурент пляжей Юго-Восточной Азии в этом году — китайский курорт Хайнань. В Level.Travel указывают, что благодаря росту спроса на направление Китай впервые за время наблюдений вошел в топ-10 наиболее востребованных направлений, сформировав 3% продаж на Новый год.