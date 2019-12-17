Минэкономразвития: есть риски ухудшения темпов роста промышленности

17 декабря. FINMARKET.RU - Рост промышленного производства вв декабре 2019 года и в начале 2020 года будет слабым, по итогам 2019 года промышленность может вырасти незначительно ниже прогноза в 2,3%, говорится в мониторинге"О динамике промышленного производства".

"Годовые темпы роста промышленного производства в ноябре снизились до 0,3% в годовом сравнении (с 2,6% в октябре) и достигли минимального за последние два года уровня. Динамика обрабатывающей промышленности начала соответствовать слабым значениям индекса PMI, который с мая текущего года находится в негативной области", - отмечают в министерстве.

"Слабая динамика индекса PMI и других индикаторов производственной активности создает риски дальнейшего ухудшения темпов роста промышленности в декабре, что также усугубляется сохранением теплой погоды в европейской части России. С учетом этого темп роста промышленности в целом за 2019 год может оказаться несколько ниже текущего прогноза (2,3% год к году). При этом также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 года", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Росстат в понедельник сообщил, что рост промпроизводства в ноябре замедлился до 0,3% в годовом выражении с 2,6% в ноябре, 3% в сентябре, 2,9% в августе, 2,8% в июле, 3,3% в июне. За январь-ноябрь 2019 года промышленность выросла на 2,4% в годовом выражении.

Динамика роста промпроизводства стала минимальной с декабря 2017 года (тогда наблюдался спад в годовом выражении на 1,7%), после этого минимальными темпами роста были 0,9% в мае 2019 года. Данные по промышленности в ноябре оказались значительно ниже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,5%.

В ноябре наблюдалось резкое ухудшение динамики обрабатывающей промышленности - до 0,1% по сравнению с 3,7% в годовом сравнении в октябре и 3,2% в сентябре. "С поправкой на календарный фактор замедление, по оценке, также было существенным - до 0,9% в годовом выражении (в ноябре текущего года было на 1 рабочий день меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, в октябре вклад календарного фактора был нейтральным). Наблюдаемое снижение темпов роста обрабатывающей промышленности соответствует динамике индекса PMI обрабатывающих отраслей, который в последние три месяца держится на минимальных с 2009 года уровнях (в ноябре - 45,6)", - отмечают в Минэкономразвития.

"В отраслевом разрезе основной вклад в ухудшение динамики обрабатывающих отраслей внесло сокращение выпуска в машиностроительном (минус 4,4% в годовом сравнении в ноябре) и металлургическом комплексах (минус 4,9%). При этом отрасли, которые в течение последних лет оставались драйверами роста обрабатывающей промышленности, - пищевая промышленность, химический комплекс, производство стройматериалов - также продемонстрировали замедление роста. Вместе с тем стабильный положительный вклад второй месяц подряд вносит компенсирующий рост производства кокса и нефтепродуктов (плюс 4,1% в ноябре после 6,8% в годовом сравнении в октябре), связанный с окончанием модернизации на ряде крупных нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в обзоре.

Темп роста добычи полезных ископаемых в ноябре сохранился на низком уровне (1,4% в годовом сравнении по сравнению с 0,9 % в октябре). "Добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) третий месяц подряд демонстрирует отрицательную годовую динамику (минус 0,8% год к году в ноябре). Поддержку динамике добывающего комплекса в ноябре оказывало возобновление роста добычи естественного природного газа (плюс 1,3% год к году) после падения месяцем ранее, увеличение выпуска сжиженного природного газа (плюс 21,3% год к году), а также положительная динамика в добыче других полезных ископаемых (угля, металлических руд) и предоставлении услуг", - отмечают в Минэкономразвития.