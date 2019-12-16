Рост промпроизводства в России в ноябре замедлился до 0,3%

В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 2,6% в октябре. Динамика показателя оказалась намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,5%

16 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 0,3% по сравнению с ноябрем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре т.г. производство в годовом выражении выросло на 2,6%. Динамика роста промпроизводства стала минимальной с декабря 2017 года (тогда наблюдался спад в годовом выражении на 1,7%).

По сравнению с октябремснизилось на 2,5%. В январе-ноябре рост промпроизводства составил 2,4%.

Динамика показателя оказалась гораздо слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение промпроизводства в РФ в ноябре на 2,5% .

В ноябре 2019 года число рабочих дней было на один меньше чем в ноябре 2018 года, в то время как в октябре количество рабочих дней совпадало с октябрем 2018 года. Тем не менее, экономисты не ожидали особого замедления в динамике промышленности после позитивных данных в июле-октябре.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства в целом на 2019 год не изменился и составляет 2,6%, что даже несколько выше прогноза Минэкономразвития (2,3%). Однако после слабых данных за ноябрь прогнозы на текущий год по промпроизводству могут измениться.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, снизилось на 0,6% к предыдущему месяцу после роста на 0,2% в месяцем ранее.

В сфере добычи полезных ископаемых в ноябре рост объема производства в годовом выражении ускорился до 1,4% после повышения на 0,9% в октябре. За январь-ноябрь производство выросло на 3,2%

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 0,1% после 3,7% месяцем ранее. За 11 месяцев рост составил 2,1%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром динамика не изменилась (с начала года выросла на 0,9%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов зафиксировано снижение на 8,9% (в январе-ноябре снижение на 0,2%).

На временном интервале в 11 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все сферы промышленного производства за исключением водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с октябрем 2019 года позитивную динамику показало обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (прирост - 13,5%). Падение объемов производства зафиксировано в обрабатывающих производствах - минус 3,7%, добыче полезных ископаемых - минус 3,3%, в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов - минус 3,5%. Следует отметить, что в ноябре 2019 года на 3 рабочих дня и на 1 календарный день меньше, чем в октябре 2019 года.

По сравнению с ноябрем 2018 года увеличение объемов производства на 1,4% показала добыча полезных ископаемых. Обрабатывающие производства практически остались на уровне прошлого года (прирост на 0,1%). Электроэнергетика и деятельность по обеспечению газом и паром продемонстрировали результаты аналогичные ноябрю 2018 года. Снижение в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов составило 8,9%.

Прирост добычи природного газа и газового конденсата в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года составил 7,3%, в том числе производство сжиженного и регазифицированного природного газа выросло на 21,3%.

Одновременно зафиксировано снижение добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа в ноябре 2019 года на 0,9% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Прирост добычи угля к ноябрю 2018 года составил 3,0%. Однако по сравнению с октябрем 2019 года отмечено снижение объемов производства на 4,4%.

Похожие тенденции показывает и добыча металлических руд - рост по сравнению ноябрем 2018 года и снижение по сравнению с октябрем 2019 года (4,5% и минус 10,7% соответственно). Наибольшее влияние оказала добыча руд цветных металлов (6,6% и

минус 14,2% соответственно).

Производство кокса и нефтепродуктов в ноябре 2019 года выросло на 4,1% к ноябрю 2018 года (снижение на 0,3% по сравнению с октябрем 2019 года). Производство химических веществ осталось на уровне ноября прошлого года (снижение на 3,2% по сравнению с октябрем 2019 года).

По сравнению с ноябрем 2018 года на 23,0% выросло производство лекарственных средств и материалов. В частности, антибиотиков - на 60,6%, лекарственных препаратов - на 47,6%.