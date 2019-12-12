Во сколько обойдется встреча Нового года

12 декабря. FINMARKET.RU - Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2020 года 19,300 тыс. руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании "Новый год и Рождество - 2020". Это рекордный ожидаемый бюджет: в прошлом году планируемыероссиян были на 14% меньше - 16,900 тыс. руб.

Однако реально в прошлом году россияне в среднем потратили 18 324 руб., пишут "Ведомости"

Большая часть трат придется на подарки (46%) и еду (43%), остальное - на развлечения. Рост доли расходов на подарки в праздничных тратах наблюдается уже в течение нескольких лет. Но в 2019 г. по этому показателю россияне практически сравнялись с жителями Европы, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета, говорит руководитель группы по обслуживанию компаний сектора розничной торговли "Deloitte СНГ" Владимир Бирюков.

Основной причиной роста бюджета, по версии респондентов Deloitte, стал рост доходов - его назвали 25% опрошенных, на 2-м месте (21%) - желание не думать об экономической ситуации. Увеличилось число россиян, рассчитывающих, что в 2020 году их покупательная способность повысится, - с 18,6% до 20%, а доля россиян, считающих, что экономика находится в рецессии, сократилась с 61% до 57%. Минимальной за 5 лет оказалась доля потребителей, ожидающих ухудшения ситуации в экономике в следующем году, - 44%.

Приобретать подарки большинство россиян планируют в специализированных сетях (27%) и гипер- и супермаркетах (23%).

Опрошенные "Ведомостями" ритейлеры отмечают, что предновогоднее ралли наиболее сильно проявится ближе к концу месяца, особенно в последнюю неделю года.