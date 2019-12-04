Оливье подорожал на 4,6%

4 декабря. FINMARKET.RU - За год средняяпродуктов, которые понадобятся для салата оливье, выросла на 4,6%. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей, а в 2018 году она стоила 325 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за октябрь, с которыми ознакомились "Известия" . Чтобы сделать тазик оливье для новогоднего стола на 12 порций, придется потратить уже 1,02 тыс. рублей.

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

За год больше остальных подорожали репчатый лук (на 10% — до 24 рублей за 1 кг), вареная колбаса (на 6% — до 396 рублей), консервированные горошек и огурцы (на 6% — до 164 рублей за 1 кг), а также майонез (на 5% — до 176 рублей за кг). Куриные яйца выросли в цене на 1% — до 59 рублей за 10 штук.

Некоторые ингредиенты подешевели за год. Стоимость моркови снизилась на 11% — до 26 рублей за 1 кг, картофеля — на 3% — до 20 рублей за 1 кг.

Селедка под шубой традиционно обойдется россиянам дешевле оливье. Общая стоимость ингредиентов для нее за год выросла на 2,6%. Чтобы накормить этим салатом семью из четырех человек, придется потратить 157 рублей (в 2018-м — 153 рубля).

В 2018 году Росстат фиксировал несколько другую динамику: тогда наблюдалось повышение цен на все ингредиенты для салатов, кроме сельди, которая подешевела на 6%. Плюс к этому неизменной относительно 2017 года оставалась стоимость картофеля. Больше остальных росли в цене столовая свекла (+25%), морковь (почти +14%) и куриные яйца (+12,5%).

Глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий сказала «Известиям», что стоимость овощей в конце сентября — начале октября традиционно низкая: урожай только что собран и рынок перенасыщен отечественной продукцией. Уже к декабрю ситуация изменится и на полках магазинов останутся товары только тех производителей, у которых есть овощехранилища. Стоимость этой услуги и затраты на электроэнергию, которая обеспечивает работу хранилищ, начнут влиять на себестоимость продукции. На рынке уже не будет наблюдаться перенасыщения овощами, зато появятся импортные товары по более высоким ценам.