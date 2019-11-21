Минфин против новых налоговых льгот по взносам на НПО

21 ноября. FINMARKET.RU - Правительство РФ не готово увеличивать налоговыепо взносам граждан в добровольные пенсионные программы, опасаясь роста выпадающих доходов на региональном уровне.

Минфин выступил против выделения в особый самостоятельный налоговый вычет расходы граждан на пенсионные взносы по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с увеличением предельной суммы таких расходов со 120 тыс. до 400 тыс. руб. Об этом свидетельствует письмо министерства в ответ на предложение Национальной ассоциации НПФ (НАПФ). Подобное же предложение поступило в Минфин и из Ассоциации НПФ (АНПФ), пишет "Коммерсант"

Сейчас взносы по НПО входят в перечень расходов граждан, по которым они могут получить социальный налоговый вычет, максимальная сумма которых в совокупности ограничена 120 тыс. руб. Помимо пенсионных взносов, в него входят вычеты по затратам на обучение, медицину и т.д. Предельная сумма 400 тыс. руб. установлена для инвестиционных расходов граждан (взнос средств на ИИС), по которым можно получить инвестиционный налоговый вычет.

Как указывает в письме Минфин, в подавляющем большинстве субъектов этот налог занимает первое место по объему поступлений. Увеличение же налоговых вычетов по НДФЛ повлечет "соответствующий рост выпадающих доходов региональных и муниципальных бюджетов".

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев также говорил о необходимости сокращать налоговые вычеты по ИИС первого типа. По расчетам главы аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгения Биезбардиса, в 2017 году возврат части НДФЛ по ИИС составил уже 1,8 млрд руб., тогда как по пенсионным взносам - 0,7 млрд руб. НАПФ оценивает, что реализация предложения дополнительно приведет к выпадению доходов региональных бюджетов в сумме около 150 млн руб.

Зато Минфин готов к выпадающим доходам по НДФЛ по недавно представленному гарантированному пенсионному плану (ГПП). По расчетам министерства, выпадающие доходы в первый год действия ГПП могут составить 4,4 млрд руб. и увеличиться до 7,5 млрд руб. к 2030 году. "Сейчас для совершенствования НПО (подразумевается схема ГПП, являющаяся частью НПО) Минфин совместно с ЦБ уже подготовили законодательные изменения для создания условий, позволяющих гражданам формировать за счет личных взносов дополнительные источники финансирования пенсионного дохода при поддержке государства", - заявили в министерстве.